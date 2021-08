Polizei ermahnt Jugendliche nach Ruhestörung in Isny

Wegen anhaltender Ruhestörung durch eine Gruppe Heranwachsender sind Polizisten aus Kißlegg und Wangen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zum Gelände eines Einkaufsmarktes in der Lindauer Straße in Isny gefahren. Neben Unfug mit Einkaufswägen waren die Jugendlichen laut Polizeibericht vor allem durch Lärm aufgefallen. Die Beamten ermahnten die teils uneinsichtigen jungen Menschen zur Ruhe und schickten sie davon. Als die Polizisten auftauchten, flüchtete ein 21-Jähriger mit seinem Fahrrad und warf dabei eine Tüte mit Rauschgift in ein Gebüsch. Gegen ihn wird nun wegen Drogenbesitzes ermittelt.