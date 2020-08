Polizei beschlagnahmt Drogen bei Verkehrskontrolle in Isny

Bei einer Verkehrskontrolle in einem Ortsteil von Isny haben Beamte des Polizeireviers Wangen am Dienstag vergangener Woche in dem überprüften Auto ein Paket mit circa 750 Gramm Marihuana aufgefunden.

Laut Pressebericht kontrollierten die Polizisten einen Kleinwagen, in dem sich drei Männer befanden, und stellten Marihuanageruch fest. In der Folge fanden die Polizisten das Paket Marihuana. Bei einem 29-jährigen, der sich als Besitzer des Pakets zu erkennen gab, durchsuchten die Beamten dessen Wohnung. Hier fanden sie einen vierstelligen Bargeldbetrag, der vermutlich aus Drogengeschäften des 29-Jährigen herrührt. Sowohl das Paket mit dem Marihuana als auch das aufgefundene Bargeld wurden beschlagnahmt.