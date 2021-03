Wegen einer Ruhestörung ist die Polizei des Reviers Wangen am Sonntag gegen 18 Uhr in eine Wohnung im Achener Weg in Isny gerufen worden.

In der Wohnung trafen die Beamten laut Bericht auf sieben Personen im Alter zwischen 17 und 28 Jahren, die alle aus verschiedenen Haushalten stammten und dort Alkohol konsumierten. Die Party wurde aufgelöst und alle Beteiligten gemäß der derzeit gültigen Corona-Verordnung angezeigt.