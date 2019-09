Politisches Warmlaufen

Die Freien Wähler Isny (FW) haben sich bei der Klausurtagung am Samstag auf die anstehende Sitzungsperiode vorbereitet. Das traditionelle Treffen aller Fraktions- und interessierten Vereinsmitglieder am Ende der Sommerpause sei „quasi das politische Warmlaufen“, wie eine Sprecherin der FW mitteilt.

Diskutiert wurden demnach die großen Fragen aus dem Vereins- und Wahlprogramm der FW, wie „Gibt es auf dem neuen Marktplatz genügend Raum für alle Wünsche? Auf was könnten wir nicht verzichten?“ „Wie sieht es mit der Begrünung aus, oder steuern wir hier auf eine weitere Steinwüste zu?“ Erfreulich sei, dass der Antrag zur Begrünung der Innenstadt mittlerweile von der Klimaschutzinitiative unterstützt. Als Zeichen werde ein Baum gestiftet und sich auch um Baumpaten bemüht, heißt es weiter.

„Was passiert mit dem Wilhelmstift?“ Das ehemalige Krankenhausgebäude müsse wiederbelebt werde. Es gebe wohl erste Annäherungen an den Landkreis. Die Freien Wähler plädieren dafür, dass dieses Thema ein Kernpunkt der Klausurtagung des Gemeinderats wird.

Ein weiteres Dauerthema in der Gemeinderatsarbeit ist der innerstädtische Verkehr – stehend und fließend. Im Wahlprogramm der FW noch als „Wie lange haben Parkhäuser noch eine Zukunft?“ und „Wollen Sie auch weiterhin direkt in die Innenstadt und über den Marktplatz fahren?“ formuliert, wurden zur Klausur alle Ergebnisse der Gespräche mit Bürgern diskutiert. So brauche Isny ein Parkleitsystem und die Verkehrsführung durch die Innenstadt müsse nach Fertigstellung des Marktplatzes überprüft werden.

„Sind Sie zufrieden mit Ihrer Internetversorgung? Welche Infrastruktur wünschen Sie sich in diesem Bereich?“ Aus dieser Frage resultierte ein Antrag der Fraktion zum Ausbau der Breitbandversorgung. Fakt sei leider, so heißt es, dass die Verwaltung noch kein Konzept zur Lösung des Problems vorgelegt hat.

Ein Thema, dem sich laut Mitteilung der FW die gesamte Stadt Isny annehmen sollte, ist die Frage „Was machen eigentlich die jungen Menschen in Isny? Und was tun wir für sie?“ Die Stadt sei mit dem Verein Kinder- und Jugendarbeit Isny gut aufgestellt. Die Stadt als Schulträger tue eine Menge. Dennoch seien die jungen Erwachsenen unzufrieden mit den Möglichkeiten in Isny. Dies müsse zwar der Markt regeln, beispielsweise in puncto Ausgehmöglichkeiten, aber vielleicht schade es nicht, dieses Thema in den politischen Fokus zu rücken, heißt es.