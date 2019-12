Politiker und Klinik wollen noch enger zusammenarbeiten

„Individuell optimal betreut“ – von diesem Slogan der Rehaklinik Überruh in Isny haben sich nun die Mitglieder des Ortschaftsrats Großholzleute und interessierte Stadträte überzeugt. Initiiert von Großholzleutes Ortsvorsteher Rainer Leuchtle und der kaufmännischen Leiterin der Überruh, Miriam Milz, loteten die Kommunalpolitiker bei einem Treffen die Möglichkeiten der gegenseitigen Unterstützung aus, heißt es in einer Pressemitteilung des Ortsvorstehers.

Demnach hätten Milz und Chefarzt Thomas Bösch den Räten die geschichtliche Entwicklung der Klinik Überruh vor sowie Informationen zu aktuellen Kennzahlen und Rahmenbedingungen am Standort vorgestellt. Ein weiter Schwerpunkt des Austauschs seien die vielfältigen Möglichkeiten, die die Klinik als einer von neun Standorten der Reha-Zentren Baden-Württemberg zu bieten hat, gewesen.

Die Rehaklinik Überruh beschäftige aktuell 183 Mitarbeiter, davon 115 in Vollzeit. Mit den 220 Betten – 190 im Reha-Bereich und 30 auf dem Gebiet der Prävention – würden im Jahr rund 4000 Patienten behandelt, die in etwa 70 000 Übernachtungen pro Jahr münden. Die Klinik sei damit ein wichtiger und geachteter Arbeitgeber am Ort und ein Wirtschaftsbeteiligter, der weiteres Gewerbe in der Region unterstütze. Der Tourismusbereich der Stadt profitiere laut Pressemitteilung von den Patienten und Gästen, die aus der gesamten Bundesrepublik in die Überruh kommen und so den Bekanntheitsgrad Isnys erhöhen würden.

„Unsere Philosophie ist ein hoher medizinischer und therapeutischer Anspruch in der rehabilitativen und präventiven Arbeit mit unseren Patienten“, wird Chefarzt Bösch in der Pressemitteilung zitiert. Weiter habe er erklärt, dass die Überruh auf zwei Standbeine baue. „Zum einen die Bereiche verhaltensmedizinisch und medizinisch beruflich orientierte Reha und zum anderen auf die Prävention“, heißt es in der Pressemitteilung. Zweiteres spreche auch immer mehr große und mittelständische Firmen aus der Region an, die in der Überruh Präventionsprogramme für ihre Mitarbeiter buchen könnten. Für die Zukunft erhofften sich Milz und Bösch, dass mehr ortsansässige Kleinunternehmer und Handwerksbetriebe diese Präventionsangebote nutzen.

Nach der Besichtigung der Klinik und der Gesundheitswelt gab es noch die Gelegenheit zum Austausch mit Miriam Milz. Dabei sei deutlich geworden, dass die Klinikleitung und die anwesenden Räte sehr an einer engeren Zusammenarbeit und gegenseitigen Unterstützung interessiert seien. Konkrete Gespräche zwischen der Ortverwaltung Großholzleute und der Klinikleitung seien angedacht.