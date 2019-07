Poetry-Slam-Line-up steht fest

- Der inzwischen legendäre Poetry Slam beim Isnyer Theaterfestival geht am Sonntag, 28. Juli, um 21.45 Uhr, im Zirkuszelt am Baggersee in die nächste Runde. Acht Slammer aus dem deutschsprachigen Raum steigen laut Ankündigung in den Ring. Wehwalt Koslovsky, Bühnendichter und Hamburger Poetry-Slam-Pionier, führt durch den Abend, der inzwischen Kultstatus auf dem Theaterfestival hat, mit folgenden Protagonisten:

Titelverteidigerin Lisa Christ hat 2018 die Isnyer überzeugt. Seit 2007 tritt sie bei Poetry Slams im gesamten deutschsprachigen Raum auf, 2011 wurde sie mit dem „U 20-Schweizer-Meister-Titel“ ausgezeichnet, 2016 und 2018 stand sie im Finale der deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry Slam.

Sarah Anna Fernbach aus Wien beschreibt sich als „reimende Ungereimtheit“. In zungenverknotend absurder Waghalsigkeit reiht sie Worte aneinander und nennt das dann Text. 2018 erkämpfte sie sich den Titel der „Deutschsprachigen U 20-Meisterin“ und auch den der „Österreichischen Meisterin im Poetry Slam“.

Theresa Sperling war Tänzerin und fand ihren Weg zurück auf die Bühne nun als Künstlerin des gesprochenen Wortes. Sie stand viermal im Finale der niedersächsisch-bremischen Poetry-Slam-Landesmeisterschaften, wurde Halbfinalistin der deutschsprachigen Meisterschaften 2017 und Vize-Landesmeisterin 2018.

Tabea Farnbacher brach ein Philosophiestudium ab, behielt sich aber das Interesse an Literatur und Feminismus. Jetzt studiert sie Psychologie in Hildesheim. 2017 wurde sie „U 20-Vizemeisterin“ bei den deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften. Im selben Jahr erreichte sie das Halbfinale, 2018 das Finale der deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften.

Yannick Steinkellner ist seit 2013 in der deutschsprachigen Slam-Szene unterwegs, seit 2014 gestaltet er aktiv jene in Graz mit. Er ist Landesmeister der Steiermark und von Kärnten im Poetry Slam 2015 und 2016 und daneben, laut Eigenauskunft, „Fußballphilosoph, Hobbykicker, Passivsportler und Jukebox der 00er-Jahre“.

Marius Loy schrieb lange nur zum Selbstzweck, seit 2013 auch für Bühnen. Er moderiert Poetry Slams in Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz und leitete bereits Seminare zu Poetry Slam. Er ist festes Ensemblemitglied der monatlichen Esslinger Lesebühne „Mängeleksemplare“ und wurde 2018 Vizemeister im Poetry Slam in Baden-Württemberg.

Hank M. Flemming nimmt regelmäßig an deutschsprachigen Meisterschaften teil. Er ist Mitorganisator des Poetry Slams Tübingen und moderiert Veranstaltungen zu den Themen Nachhaltigkeit und Menschenrechte. 2017 war er Finalist bei den baden-württembergischen Landesmeisterschaften im Poetry Slam, 2018 trat er in seiner Heimat Sachsen an und wurde dort Vizemeister.

Paul Weigl ist Poetry Slammer und Kabarettist. Seit seiner Kindheit spielt er Theater und versuchte sich im Hip Hop. Seit 2004 schreibt er eigene Texte, ist seit 2008 im Poetry Slam aktiv und seit 2015 als Kabarettist auf Bühnen zu sehen. Aktuell tourt er mit seinem Programm „Passionsfrüchtchen – Wie man Leidenschaft“.

Alles Slam-Poeten wollen die Zuhörer im Zelt mit teils absurden, teils nachdenklichen und kurzweiligen Texten begeistern, um im K.o.-System zu bestehen. Der Modus lautet wieder „Eins-gegen-eins-Duelle“, und das Publikum entscheidet, wer es ins Finale schafft und schließlich den Titel mit nach Hause nimmt.