Poetry-Slam auf dem Theaterfestival Isny

Ein tobendes Zelt, und das alle sieben Minuten: Beim Theaterfestival-Slam am Montagabend hat erneut das Publikum mittels verschiedener Variationen von Klatschen, Schreien und Trommeln über Top oder Flop der Slam-Texte entschieden.

In drei neuen Kategorien – Thema Zeitenwende, frei gewählter Text und Improvisation – haben vier geladenen Poetinnen und Poeten laut Mitteilung alles gegeben und für gute Stimmung gesorgt. Begleitet von Blasmusik und einem Dezibelmesser führte der Moderator gekonnt durchs Programm. Am Ende konnte sich Florian Wintels mit Witz, Hintergründigkeit, jeder Menge an Augenzwinker-Humor und abgrundtiefem Schwiegermütter-Charme den Sieg nach Hause holen.