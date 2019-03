Planenschlitzer auf dem Wochenmarkt

Am Donnerstag hat ein Unbekannter auf dem Wochenmarkt zwischen 11.15 und 11.30 Uhr mit einem Teppichmesser die Plane eines Verkaufsanhängers aufgeschlitzt – vermutlich, um eine Kasse zu entwenden. Ein Zeuge beobachtete die zwei Männer und sprach sie an, woraufhin sie in verschiedene Richtungen flüchteten. Beide Männer trugen einen schwarzen Hut, einer einen schwarzen, sein Komplize einen beigen Mantel. An der Plane entstand laut Polizei ein Schaden von rund 600 Euro. Sie sucht nun weitere Zeugen, die Hinweise an den Polizeiposten in Isny unter der Telefonnummer 07562 / 976550 geben können.