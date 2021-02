Plakataktion will in Isny auf Notlage aufmerksam machen

Eine gemeinsame Plakataktion der Initiative „Isny Aktiv“, des lokalen Einzelhandels und der Gastronomie macht auf die Gefahr aufmerksam, dass Geschäfte und Lokale die Corona-Krise und den Lockdown nicht überstehen.

Diese düstere Aussicht sollen seit dieser Woche tiefschwarze Plakate und knappe Worte in den Schaufenstern der innerstädtischen Läden den Passanten vermitteln und ein deutliches Signal setzen, teilt die Isny Marketing GmbH (IMG) mit.

Wie sähe die Stadt mit nur noch Leerstand aus?

Wie sähe Isny aus, wenn es keine Geschäfte mehr in der Innenstadt gäbe? Wenn keine Lokale mehr zur Einkehr einladen? Wie würde sich das Leben in der Stadt anfühlen, wenn sie nur noch Leerstand zu bieten hätte? Diese Fragen stellen die Plakate mit den Worten „Läden dicht“ und „Ofen aus“, die seit Donnerstag an Türen und Schaufenstern angebracht sind. Sie sollen laut IMG bewusst machen, welche Bedeutung dem stationären Einzelhandel, Gaststätten oder Cafés in einer Kleinstadt wie Isny zukommt.

„Unter den Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus leiden besonders die Geschäfts- und Gastronomiebetreiber“, weiß Katrin Mechler, Geschäftsstellenleiterin von Isny Aktiv. „Der zweite Lockdown bedeutet bis jetzt 15 Wochen Umsatzeinbußen für die Gastronomie und mehr als acht Wochen massiv rückläufiges Geschäft für den Einzelhandel und viele Dienstleister. Nun wurde der Lockdown erneut verlängert, und die Lage wird bedrohlich.“

Trotz unzähliger Bemühungen kaum Besserung

Die Isnyer Gewerbetreibenden hätten sich seit Beginn der Pandemie auf zahlreiche Umstellungen einlassen müssen, die Schließung ihrer Läden in all den Wochen aber nicht einfach hingenommen, sondern seien auf unterschiedlichste Art aktiv geworden: von der Erarbeitung und Umsetzung von Hygienekonzepten über die Einrichtung von Onlineshops und einer verstärkten Präsenz in „sozialen Medien“ bis hin zu Liefer- und Abholdiensten.

„Die Vorgaben der Verordnungen wurden in Isny akribisch umgesetzt, aus Rücksicht und Respekt, und weil sich alle Betroffenen darüber im Klaren waren, dass die Maßnahmen dem Schutz der Bürger dienen und jeder seinen Teil zur Eindämmung des Virus beitragen muss,“ betont Mechler. „Auch wenn es für Händler und Gastronomen Kosten und Aufwand bedeutete, haben sie ihr Möglichstes getan, um Kunden im Lockdown zu erreichen und über die Runden zu kommen.“

Weitere Plakate mussten bereits nachgedruckt werden

Einige Läden hätten zwar treue Stammkunden, und auch die Zusatzservices würden teilweise genutzt, „das reicht faktisch jedoch kaum aus“, erklärt Mechler die Stimmung. Denn die versprochenen finanziellen Hilfen von Bund und Ländern würden als unzureichend und verspätet beurteilt und die „Wettbewerbsverzerrung zum Vorteil der großen Onlinehändler und Discounter als immer stärker wahrgenommen“, heißt es in der Mitteilung.

Schon am Freitag ergänzte die IMG, dass die Beteiligung an der Plakataktion ausgesprochen groß sei, bereits Plakate nachproduziert werden mussten und „die Zustimmung zur Aktion erheblich ist“. Eine Ideengeberin war augenscheinlich Tanja Maria Mendler, die wie berichtet schon Ende vergangener Woche die Schaufenster ihres Damenmodengeschäfts am Wassertor zugeklebt und das Szenario einer „ladenlosen“ Innenstadt vor Augen geführt hatte.