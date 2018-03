Pkw kracht gegen Pedelec, Fahrer stürzt

Laut Polizei nur leichte Verletzungen hat ein 31-jähriger Pedelec-Fahrer am Montagmorgen gegen 6.10 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Kemptener Straße erlitten. Der Zweiradfahrer befuhr die Kemptener Straße stadtauswärts und wollte nach links in die Römerstraße abbiegen. Just als er hierzu Handzeichen gab und sich zur Fahrbahnmitte hin einordnete, wollte ein in gleicher Richtung fahrender 53-jähriger Pkw-Fahrer den Radfahrer überholen. Die Polizei vermutet, dass der Autofahrer wegen des starken Schneefalls dabei den 31-Jährigen übersah. Der Pkw prallte frontal auf das Pedelec-Hinterrad, der Fahrer wurde dadurch gegen die Frontscheibe des Autos und von dort auf die Straße geschleudert. Nach ambulanter Behandlung konnte der Mann jedoch das Krankenhaus wieder verlassen. Den Sachschaden am Fahrrad beziffert die Polizei auf rund 2000 Euro, jenen am Pkw auf etwa 1000 Euro.