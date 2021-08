Picknicken vor der Künstlerbühne

Theatervergnügen für alle Generationen gibt es beim Kinderkulturpicknick am Sonntag, 5. September: Ab 11 Uhr wird „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ mit dem Figurentheater Kauter & Sauter aufgeführt. Ab 19.30 Uhr ziehen Andrea Pancur und Ira Shiran auf der Suche nach Jiddischland über die Alpen. Zum ersten Kulturpicknick am Abend kommen sie mit ihrem Programm „Alpenklezmer – Zum Meer“, wie der Veranstalter mitteilt.

„Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?“ Jeden Tag bekommt die Königin auf ihre Frage dieselbe Antwort: „Ihr, Frau Königin, seid die Schönste!“ Eines Tages antwortet der Spiegel jedoch: „Schneewittchen ist die Schönste im ganzen Land!“. Und schon beginnt ein Spiel um Intrigen und eine sagenhafte Rettung. Bereits bei früheren Gastspielen in Isny begeisterte das Figurentheater Kauter & Sauter aus Würtingen. Mit einer großen Portion Humor und auf einer ständig sich wandelnden Bühne inszeniert es am 5. September, 11 Uhr, das berühmte Märchen der Gebrüder Grimm als Mitspieltheater. Geeignet ist das Stück für Kinder im Alter ab drei Jahren.

Bayrisch, jiddisch, wuid und koscher: Andrea Pancur und ihr israelischer Weggefährte Ira Shiran machen sich am Sonntagabend ab 19.30 Uhr mit einem Reisebündel koscherer Gebirgsjodler auf den Weg über die Alpen. Sie wildern, wie es ihnen gefällt, und schmuggeln Lieder über den Brenner auf der Suche nach Jiddischland. Wild und rau geht es zu, aber auch sanft und beseelt. Jodler verschmelzen mit Nigunim, italienisch-jüdische Peysakh-Lieder treffen auf bayrische Flüsse.

Tickets für beide Kulturpicknicke gibt es ausschließlich im Vorverkauf unter www.isny.reservix.de, bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie in der Isny Info im Hallgebäude. Sollte das Wetter nicht mitspielen, werden die Veranstaltungen ins Kurhaus am Park verlegt. Dort wäre ein Nachweis über eine vollständige Impfung, eine Genesung oder ein negatives Testergebnisses (nicht älter als 24 Stunden) notwendig. Kinder bis einschließlich fünf Jahre, sechs- und siebenjährige Kinder, die noch nicht eingeschult sind, sowie Schüler der Grund- und weiterführenden Schulen, Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) sowie an Berufsschulen sind von der Testpflicht befreit.

Eine Picknickdecke muss, die Verpflegung darf selbst mitgebracht werden. Alternativ besteht die Möglichkeit, bei „hello my deer“ einen Picknickkorb nach Wunsch vorzubestellen. Auch vor Ort bietet das Team ein kleines gastronomisches Angebot. Weitere Informationen zu „Kultur auf der Decke“, Details zum Kartenvorverkauf und FAQ gibt es unter www.isny.de/kulturpicknick