Einen in der Isnyer Dekan-Marquart-Straße geparkten Pick-Up des Herstellers Nissan hat ein Unbekannter am Donnerstag zwischen 9 und 12 Uhr gestreift und ist laut Polizei danach weitergefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2000 Euro zu kümmern. Nun bittet der Polizeiposten Isny um Hinweise unter Telefonnummer 07562 / 976550.