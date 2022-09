Pianist spielt im Insnyer Schloss Werke, die den Künstler Herwig Schubert bewegten

Erstmals nach dem Tod des Künstlers zeigt die Städtische Galerie im Schloss Isny unter dem Titel „Herwig Schubert. Malerei und Zeichnung“ eine Auswahl seiner Gemälde und Zeichnungen. Am Samstag, 8. Oktober, 18.30 Uhr, greift der Pianist Till Fellner im Anschluss an einen Rundgang durch die Schau musikalische Werke auf, die Herwig Schubert bewegten.

Herwig Schubert war laut Pressemitteilung eng mit dem Allgäu verbunden. 1926 in Salzburg geboren, verlegte er 1990 seinen Lebensmittelpunkt in die Region, wo er bis zu seinem Tod im Jahr 2019 zurückgezogen lebte und arbeitete. Sein Werk prägten zahlreiche Reisen in die ungezähmte Natur nordischer Länder, darunter Skandinavien, Kanada, Grönland und Island sowie auch die klassische Musik.

In der Reihe „Klavier plus“ verbinden sich nun Klavier und Kunst: Am 8. Oktober gibt eine Ausstellungsführung mit Lena Nievers, Kuratorin und Sammlungsleiterin (Moderne Kunst) im Museum der Moderne Salzburg, in der Städtischen Galerie Einblick in das Leben und Wirken des Künstlers und zeigt seine Verbindung zur Musik auf. Anschließend spielt der Pianist Till Fellner auf dem Schimmel-Flügel des Refektoriums. Zur Aufführung kommen Franz Schubert 4 Impromptus D 935 op. 142 und Ludwig van Beethoven Klaviersonate Nr. 21 C-Dur op. 53 (Waldstein).

Till Fellner studierte in seiner Heimatstadt Wien Klavier bei Helene Sedo-Stadler. Weitere Studien führten ihn zu Alfred Brendel, Meira Farkas, Oleg Maisenberg und Claus-Christian Schuster. Seine internationale Karriere begann im Jahr 1993 mit dem ersten Preis beim renommierten Concours Clara Haskil im schweizerischen Vevey. Seitdem ist er in den großen Musikzentren Europas, der USA und Japans sowie bei bedeutenden Festivals zu Gast. Als Solist tritt er unter anderem mit Orchestern wie den Berliner und den Wiener Philharmonikern, dem New York Philharmonic, Boston Symphony Orchestra und dem NHK-Sinfonieorchester auf. Seit 2013 lehrt Till Fellner an der Zürcher Hochschule der Künste.