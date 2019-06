Pianist Phong Nguyen gibt ein Gastspiel im Café-Treff

Der Pianist Phong Nguyen ist am Freitag, 21. Juni, ab 15 Uhr zu Gast im Café-Treff.

Das Repertoire von Phong Nguyen beinhaltet laut Pressemitteilung einen weiten Bogen von der Klassik bis hin zu modernen Stücken. Nguyen wurde am Klavier im Solo wie auch im Duo mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. So erhielt er beim Musikwettbewerb „Jugend Musiziert“ viermal einen ersten Preis auf regionaler Ebene, zweimal einen ersten Preis auf Landesebene und als Duo einen dritten Preis auf Bundesebene. In Isny hat Nguyen an allen Klavieren und Flügeln gespielt, im Café-Treff der OBA ist er laut Veranstalter auch mit einem E-Piano zufrieden. Phong Nguyen ist Schüler am Isnyer Gymnasium und unterstützt mit seinem Gastspiel die Arbeit der Offenen Behindertenarbeit. Der Café-Treff ist am Brückentag nach Fronleichnam ab 10 Uhr geöffnet.