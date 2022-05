Pflasterung auf Bergtorstraße muss optimiert werden

Der Isnyer Marktplatz wird mit einem Pflasterverband belegt. Damit das System über den gesamten Marktplatz funktioniert und gut aussieht, ist die exakte Verlegung auch in den Randbereichen erforderlich, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Bei der bisherigen Verlegung sei dabei eine Ungenauigkeit passiert. Der Verband verlaufe nicht exakt in der Flucht der Rinnen, die für die archäologische Darstellung gesetzt sind. Das würde sich auf dem ganzen Marktplatz fortsetzen, heißt es weiter. Das Pflaster müsse deshalb im mittleren Bereich neu verlegt werden.

„Der anspruchsvolle Pflasterverband erlaubt nur minimale Toleranzen“, erklärt Markus Lutz, neuer technischer Leiter des WAV und für den Tiefbau auf dem Marktplatz zuständig. „Um dem Anspruch und den hohen Erwartungen an die Gestaltung des Platzes gerecht zu werden, haben die ausführende Firma und die Stadt Isny beschlossen, auf der kleinen Fläche das Pflaster neu zu verlegen.“ Die Fachfirma übernimmt laut Mitteilung den Umbau, der Stadt entstehen keine zusätzlichen Kosten daraus. Während dieser Arbeiten werden die Fußgänger entlang der Freitreppe geleitet. Der Gehweg entlang der Ladengeschäfte auf der anderen Seite wird in dieser Zeit fertig gestellt.