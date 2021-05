Pfingstliche Installation in St. Maria

Eine ganz besondere Installation ist seit Sonntag in der Marienkirche in Isny aufgebaut. Drei 15 Meter lange Stoffbahnen hängen im Altarraum. Sie sollen auf die Verbindung von Himmel und Erde hinweisen und auch auf die Dreifaltigkeit Gottes. Die Installation ist ganz in rot gehalten. Rot sei die Farbe des Heiligen Geistes, heißt es in der Meldung. Rot ist auch die Farbe des Feuers. In der Apostelgeschichte heißt es: „Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt!“ Apg 2, 3

In der Kirchengemeinde wird in diesen Tagen auf vielfältige Weise um das Kommen des Heiligen Geistes gebetet. Die Installation lädt zum Gebet ein. Sie wird bis Pfingstmontag aufgebaut bleiben und während der Öffnungszeiten der Marienkirchen (9 bis 18 Uhr) auch entsprechend beleuchtet.