Pferde, Sport und Publikum

Dieses Jahr gibt es was Neues: Der Reit- und Fahrverein veranstaltet vom 1. bis 3. Oktober ein großes Herbstturnier. Drei Tage lang messen sich Reiter in Dressur- und Springprüfungen auf dem großen Springplatz und in der Reithalle – dieses Jahr bis zur Klasse M.

„Normalerweise veranstalten wir im Herbst ein Turnier maßgeschneidert für den Nachwuchs“, erklärt Organisations-Chef Alvar Schmidt-Bandelow die Erweiterung des Turniers um einen Tag und ein höheres Leistungsniveau. Wo eigentlich nur zwei Tage bis zur Klasse L geritten wird, gibt es dieses Jahr ein etwas größeres Programm.

Von der Führzügelklasse bis zur M-Dressur, vom Springreiterwettbewerb bis zum M-Springen mit Stechen: Der Verein verspricht mit der Ausschreibung der Prüfungen drei Tage lang nicht nur spannenden Reitsport, sondern auch wieder ein geselliges Miteinander auf der mit Bäumen gesäumten Reitanlage in Ratzenhofen.

„Wir schaffen für die kleinsten Reiter und für Profis optimale Voraussetzungen“, kündigt der Vereinsvorsitzende Johannes-Georg von Olnhausen voller Vorfreude an. Der Tierarzt aus Gestratz ist jedes Jahr vom professionellen Einsatz der vielen ehrenamtlichen Mitglieder begeistert. „Vom leckeren Mittagstisch bis zur stilvollen Siegerehrung, vom charmanten Personal am Sektstand bis zur freundlichen Meldestelle – bei uns spüren Gäste und Reiter an allen Ecken echte Begeisterung.“

Seit Jahren reisen treue Fans aus ganz Baden-Württemberg und Bayern, Hessen und Österreich an, um der Veranstaltung entsprechendes Flair zu verleihen. Das freut vor allem zwei neue im Boot. Bei der letzten Jahreshauptversammlung des Vereins wählten die Mitglieder Antonia Rinninger-Huber und Viktoria Bader in den Vorstand. Dressurreiterin Viktoria Bader übernimmt als ehemalige Jugendlandesmeisterin das Amt der zweiten Vorsitzenden. Antonia Rinninger-Huber ist aktive Springreiterin und kümmert sich als Kassier um die Finanzen. Beide erklärten unabhängig voneinander, dass sie schon als Jugendliche im Reit- und Fahrverein Isny-Rohrdorf aktiv waren. Jetzt möchten sie zurückgeben, wovon sie jahrelang profitierten. „Langweilig ist uns jedenfalls nicht“, waren sich die beiden einig. Beide stehen voll im Beruf: Antonia Rinniger-Huber gehört zur Geschäftsleitung der Steuerkanzlei „Rinninger und Partner“ und Viktoria Bader hat sich gerade mit der „Immobilienschmiede Allgäu“ in Wangen selbständig gemacht.