Petra Krebs auf dem Wochenmarkt in Isny

Die Vorsitzenden des Ortsverbandes Isny/Argenbühl Dorothée Natalis und Karl-Heinz Hekler haben die derzeitige Landtagsabgeordnete und Kandidatin der Grünen für den Wahlkreis Wangen-Iller, Petra Krebs, am Donnerstag am Wahlstand auf dem Wochenmarkt in Isny begrüßt.

Wie der Ortsverband Grüne Isny/Argenbühl mitteilt, haben die Grünen die Strategie „stiller Wahlstände“ mit wenigen Personen am Stand nur zur Verteilung von Material zum Schutz der Bürger umgesetzt. Nach der Begrüßung wurde die Besetzung des Standes auch direkt wieder auf Ute Trzinski und Jörg Lausch reduziert. Trotzdem kam es zu einem teils sehr intensiven Austausch mit der Kandidatin Petra Krebs. „Es wird deutlich spürbar, dass es den Menschen ein Bedürfnis ist, sich über die wichtigen politischen Themen auszutauschen. Umso wichtiger wird es sein, dass die Parteien, angepasst an die Pandemiesituation auch nach der Wahl Plattformen für diesen Austausch bereithalten“, heißt es in der Mitteilung.