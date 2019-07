Peter Schnitzer neuer Präsident bei Lions

Nach einem wirkungsvollen und spannenden Präsidentenjahr wurde Robert Scheubel Mitte Juli in einer kleinen Feierstunde als Präsident beim Lionsclub Wangen-Isny von Peter Schnitzer abgelöst.

Den Geist gegenseitiger Verständigung aktiv zu wecken, Grundsätze eines guten Bürgersinns zu fördern, die kulturelle und soziale Entwicklung voranzutreiben und neue Ideen zu generieren, sehe der neue Präsident Peter Schnitzer als sein Ziel für das Präsidentenjahr 2019/2020, heißt es in einer Mitteilung des Clubs. In einer Zeit des gesellschaftlichen Wandels leben zu dürfen, seien für ihn Glück sowie Herausforderung und gerade für Lions-Freunde das Gebot der Stunde, sich mit diesem Wandel wertschätzend und kritisch auseinanderzusetzen. Ob in Kinder- und Jugendprojekten, bei der Unterstützung Sehbehinderter oder in Ländern der Dritten Welt die Mitglieder des Lionsclub kümmern sie sich um die Mitmenschen in ihrer Nachbarschaft genauso wie um Notleidende in aller Welt.

Nachdem Gudrun Yngvadottir aus Island zur ersten Internationalen Präsidentin von Lions gewählt wurde, ist es die Idee von Peter Schnitzer zukünftig auch Frauen als Mitglieder in den bis jetzt reinen Herrenclub aufzunehmen.