Perspektivenwechsel mal anders

Etliche Kinder konnten am vergangenen Samstag Höhenluft schnuppern und waren durchweg begeistert. Die Luftsportgruppe Isny (kurz: LSG) bot wie jedes Jahr im Rahmen der Isnyer Flugtage das sogenannte Kinderfliegen an. Nach einer Anmeldung beim Kinderferienprogramm waren die Acht- bis 16-Jährigen gegen fünf Euro Unkostenbeitrag dazu eingeladen, ihre Heimatstadt zehn Minuten von oben zu betrachten.

Wer denkt, das sei nicht so besonders, der hat die Stimmung am umgebauten Wohnwagen im Rotmoos am Samstag nicht miterlebt: Kinder kamen laut plappernd bei Flugschreiber Markus Laps an und hielten aufgeregt ihre gelben Berechtigungskarten hoch. Eltern waren mitunter ebenfalls etwas nervös, Großeltern freuten sich für ihre Enkel ob dieses außergewöhnlichen Freizeitprogramms. Wenn die Kids dann der Reihe nach in einen der beiden bereitgestellten Segelflieger steigen durften, wurden sie erstaunlich still. Karim Weiß, Mitglied der LSG, erklärten den Kleinen ruhig und sachlich die verschiedenen Anzeigen und Hebel im Flugzeug, bevor es losging. Grundsätzlich und in jeder Situation war für die Besucher erlebbar, dass die Mitglieder der Luftsportgruppe ein eingespieltes und humorvolles Team sind.

Mit bis zu 80 km/h wurden die Flieger dann in die Höhe gezogen, der Höchstflugstand lag bei 400 Metern, wie eins der Kinder im Nachhinein erzählte. Die Landung der behäbigen Segelflugzeuge sah für Außenstehende dann etwas holperig aus, sei jedoch im Flugzeug kein Problem, wie Flugleiter Albert Brüning erklärte: „Es sieht von außen so aus, als würden die Fliegenden komplett durchgeschüttelt, aber die langen Tragflächen sorgen dafür, dass man im Flugzeug nicht viel vom Holpern und Landen merkt.“. Ausnahmslos alle Teilnehmer des Ferienprogramms marschierten mit leuchtenden Augen und einem breiten Grinsen im Gesicht über den Rasen, nachdem sie wieder auf sicherem Boden waren. Albert Brüning scheint mit seiner Aussage also recht zu haben.