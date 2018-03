Perfekte Mischung ohne großen Aufwand

Andreas Martin Hofmeir ist am Freitag im Adlersaal tatsächlich „Kein Aufwand“ gewesen: Der Musik-Professor, „Echo“-Preisträger und Tubist zeigte im gleichnamigen Programm mit einer unglaublichen Leichtigkeit, was alles in dem jüngsten und schwersten Instrument der Blasmusikgeschichte steckt.

Rampenlicht sei nicht so seins. Angehimmelt werden will er auch nicht. Biermarken seien ihm wichtig. Belächelt werden reicht ihm völlig – sowas könne ja unter Umständen auch schon recht freundlich aussehen, sagt Hofmeir. Bodenständig, barfuß und maximal sympathisch präsentierte sich der 39 Jahre junge Musikprofessor, der den ganzen Abend nur eines im Sinn hatte: seinen Kompagnon am Klavier („Echo“-Jazz Preisträger Tim Allhoff) an eine Frau zu bringen – er würde das Hotelzimmer gerne für sich allein haben.

Seine Stücke kündigte er der Einfachheit halber alle als „brasilianische Liebeslieder“ aus allen möglichen Ländern an. Während beim Spiel vor allem der Tanz seiner Augenbrauen und der leicht wogende Oberkörper die Emotionen transportierten, reagierte der Ex-Tubist der Band „LaBrassBanda auf Applaus“ und Begeisterungspfiffe völlig gelassen: „Wer’s mog...“

Drei Zugaben am Ende zeigten: Fast alle mochten das virtuose Spiel auf höchstem Niveau in Kombination mit den gelesenen und erzählten Geschichten aus Andreas Martin Hofmeirs Leben. Der war im Gegenzug auch mit dem Isnyer Publikum sehr zufrieden: „Die sind hier echt fidel“, urteilte Hofmeir nach seinem Auftritt im fast vollen Adlersaal. Etwas wunderte ihn aber schon: „Ehrlich gesagt hatte ich das noch nie, dass die Leute ein Stück mitgeklatscht haben. Wahrscheinlich sind sie es hier so g‘wohnt...“

Lauthals lachen mussten viele Besucher jedenfalls, als der eher unsportliche wirkende Hofmeir den Tubisten-Sitz-Samba zum Besten gab. Die ulkige Minimalbewegung erklärt der Ausnahme-Musiker so: „Einen Aufwand – den schätzen wir Tubisten gar nicht.“ Am Ende des höchst unterhaltsamen Abends sind auch in Isny freilich nie alle zufrieden: Manchen redete Hofmeir zu viel, die ihn lieber mehr spielen gehört hätten. Andere fanden, dass er im zweiten Teil zu viel gespielt und zu wenig erzählt hätte. Fazit: Die Mischung war perfekt.