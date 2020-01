Perfekte Einführung in die Fasnetskultur des Allgäus

Guggenball in Rohrdorf ist Kult. Seit Jahren erfolgreich. Auch am vergangenen Samstagabend war der Gemeindesaal brechend voll. Vor der Bühne, an den Bars und auf der Tanzfläche tummelten sich Piratinnen, Marienkäfer und Co.

Besonders auffallend: Auch viele Auswärtige haben den Weg zur Veranstaltung der Katastrophenband Rohrdorf gefunden. „Meine Kommilitonen haben Guggenmusik noch nie gehört“, erklärte Student Lukas von der Fachhochschule in Kempten, der als Motorradfahrer der 1920er-Jahre zu Gast war. Der Guggenball präsentierte sich an diesem Abend jedenfalls als ein perfekter Ort für die Einführung in die Fasnetskultur des Allgäus.

Den Auftakt machte die Beurener Ur-Band – in Lederhosen und mit spürbarer Lebensfreude. Die Guggenmusik aus Röthenbach legte nach: Auf musikalischem Höchstniveau bliesen sich die Trompeter, Posaunisten und Bässe durch die toparrangierten Stücke, begleitet vom wohl auffälligsten Schlagzeuger der Region: Mit einem Hut um die Rastazöpfe und einem blauen Hemd, das auf den Oberkörper nur aufgemalt war. „Das gibt’s nur exklusiv zum Guggenball in Rohrdorf“, verriet der Vollblutguggenmusikant.

Dazwischen sorgte „DJ Franky“, Frank Müller von der Isnyer Narrenzunft „Lachende Kuh“, mit aktueller Fasnetsmusik für regen Betrieb auf der Tanzfläche. Um Mitternacht trieben die Isnyer die Stimmung auf die Spitze: In fast vollzähliger Besetzung spielten die „What-a-music-kiss-me-Guggen“ über 30 Minuten unter der neuen Leitung von Christian Ruhland in leuchtenden Handschuhen ihr diesjähriges Repertoire. „Das hat irre Spaß gemacht. Hier spürt man, dass die Leute extra wegen der Guggenmusik kommen“, war sich die Fasnetskapelle einig.

Ein Jahr nach dem groß gefeierten 30-Jährigen der Katastrophenband Rohrdorf im Jahr 2019 zog deren Chef Florian Fuchs noch am Abend eine durchweg positive Bilanz zum diesjährigen Guggenball: „Organisation und Stimmung sind echt super – alles perfekt, ich bin super zufrieden mit dem Team“, sagte der erste Vorsitzende.