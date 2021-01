„Pedalquäler“ spenden an Kinderschutzbund

Bei der alljährlichen Jahresabschlussfeier des Radvereins „Pedalquäler Isny“ wird üblicherweise den aktiven Rennfahrern, ambitionierten Radlern und ehrenamtlichen Tourenführern mit Geld-und Sachpreisen gedankt. Coronabedingt musste diese Veranstaltung 2020 entfallen, teilt der Verein mit.

Die Vorstandschaft entschied, das so ersparte Geld nicht wieder zurück in die Vereinskasse wandern zu lassen, sondern einem guten Zweck zu spenden. So konnten letztendlich 300 Euro an den Kinderschutzbund Isny gespendet werden. Katrin Frey, die erste Vorsitzende des Kinderschutzbundes (links im Bild), war laut Mitteilung sichtlich überrascht und erfreut zugleich, als ihr der symbolische Scheck durch den ersten Vorsitzenden der Pedalquäler, Roland Scheel, überreicht wurde.