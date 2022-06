Pausenkisten für die Grundschule am Rain

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Große Freude bereiten den Schülerinnen und Schülern der Grundschule am Rain die neuen Pausenkisten, welche vom Förderverein der Schule Grundschule am Rain Isny e.V. gespendet wurden. Immer zwei Klassen haben nun zusammen eine Pausenkiste. Darin finden die Kinder Bälle, Springseile, Pferdeleinen, Stelzen und andere Spiele, die in der Pause ausgeliehen werden können.

Während der Pausen hat jede Jahrgangsstufe derzeit einen zugewiesenen Bereich auf dem Schulhof, der zweiwöchig gewechselt wird. Damit in jedem Pausenbereich Bewegungsmöglichkeiten angeboten werden können, sind diese leichten Kisten ausgesucht worden.

Das Angebot der Pausenkiste wird von den Kindern begeistert angenommen und bringt neben viel Spaß beim gemeinsamen Spielen auch noch eine Menge Bewegung in die Pause.