Patenkapelle aus Südtirol kommt zum Dorffest

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause findest das Rohrdorfer Dorffest am 13. und 14. August statt. Als besondere Gäste sind laut Mitteilung die Musikanten der Patenkapelle aus Mauls in Südtirol eingeladen. Außerdem findet ein Stimmungsabend mit drei benachbarten Musikkapellen statt.

Das Fest der Musikanten der Musikkapelle Rohrdorf startet auf dem Gelände der Firma Holzbau Butscher. Am Samstagabend eröffnet die Musikgruppe „Heanad & Deanad“ das Fest – ein Zusammenschluss von Musikanten aus Rohrdorf und Kreuzthal. Im Anschluss spielen die Musikkapellen Gestratz, Kißlegg und Maierhöfen beim „Blasmusik Gaudi Cup“.

Der Sonntag beginnt mit einem Gottesdienst auf dem Festgelände. Im Anschluss daran spielt die Musikkapelle Mauls. Die Musikkapelle Mauls und die Rohrdorfer Musikkapelle verbinde bereits über 50 Jahren eine Freundschaft. Dieses Jubiläum soll im Rahmen des Dorffestes gefeiert werden. Seit beginn dieser Kameradschaft sei es Tradition, dass sich die Musikanten der beiden Kapellen in regelmäßigen Abständen besuchen.

„Der Besuch unserer Freunde aus Mauls ist für uns immer ein besonderes Highlight. Es ist wichtig, diese Kameradschaft weiterhin zu pflegen und fortzuführen“, so die Vorstände der Musikkapelle Rohrdorf, Christoph Brunner, Katrin Rudhart und Mathias Wunn. Den Ausklang des Rohrdorfer Dorffestes am Sonntagnachmittag übernehmen die Rohrdorfer Musikanten selbst. Der Eintritt ist am gesamten Wochenende frei. Weitere Informationen gibt es unter www.mkrohrdorf.de.