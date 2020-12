Parkrempler flüchtet

Nach einem Parkrempler auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Brühlberg in Isny sucht die Polizei noch Zeugen.

Wie die Beamten in einer Mitteilung schreiben, fuhr ein unbekannter Autofahrer am Dienstag gegen 14.30 Uhr und 14.45 Uhr einen geparkten Mazda an und machte sich im Anschluss aus dem Staub. Der Schaden am Mazda beträgt rund 1500 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Isny unter der Telefonnummer 07562/976550 entgegen.