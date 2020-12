Parken in Isny ist bis Weihnachten kostenlos

Vom 7. bis einschließlich 24. Dezember ist das Parken in der Isnyer Innenstadt kostenfrei. Die Stadtverwaltung möchte laut Pressebericht damit ein Zeichen des Zusammenhalts in diesem von Corona überschatteten Advent setzen und zugleich für das vorweihnachtliche Einkaufen in Isny begeistern.

Den Anstoß hierzu gab der Stadtmarketingverein Isny Aktiv, dessen Anliegen es ist, den lokalen Handel und die Gastronomie zu stärken. Isny Aktiv habe sich in der Corona-Zeit besonders die Unterstützung der Gewerbetreibenden auf die Fahnen geschrieben und appelliert mit verschiedenen Aktionen an die Solidarität der Isnyer Bewohner.

„Während der Geschäftsschließungen mussten die Läden und Lokale unheimlich schnell umdisponieren um ihre Kunden zu erreichen. Das haben sie hervorragend gemacht, und die Isnyer Kunden haben die Angebote sofort angenommen. Trotz der Einschränkungen sind sie dem Einzelhandel und der Gastronomie in Isny treu geblieben“, sagt Katrin Mechler, Leiterin der Geschäftsstelle Isny Aktiv.

„Den Zusammenhalt in der Stadt nehmen auch wir in der Stadtverwaltung wahr“, betont Bürgermeister Rainer Magenreuter. „Mit dem Erlass der Parkgebühren wollen auch wir ein Zeichen für Solidarität setzen und dazu animieren, in Isny einzukaufen sowie die Weihnachtsgeschenke hier zu suchen. Isnyer Kunden sollen sich auch in Corona-Zeiten an dem fachkundigen Einzelhandel erfreuen und den hervorragenden Service in den Geschäften nutzen.“

Die normalen Parkregeln in Isny gelten laut Mitteilung weiterhin. Die Höchstparkdauer sollte nicht überschritten und die Parkscheibe genutzt werden.