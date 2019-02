„Paddy Goes to Holyhead“ im Irish Pub in Isny

Wenn es in der 25-jährigen Geschichte des Isnyer „Pat Murphy’s Irish Pub“ so etwas gibt wie einen musikalischen Stammgast, dann ist das am ehesten „Paddy goes to Holyhead“. In akustischer Besetzung, nur begleitet von Violine und Bass, hat Frontmann Harald „Paddy“ Schmidt zum Jubiläum im ausverkauften Pub seine Glückwünsche überbracht. Viele der Gäste waren schon beim legendären „Paddy“-Konzert vor 25 Jahren dabei, das im Isnyer Kino vor mehr als 1700 tanzwütigen Fans über die Bühne ging. Damals wie heute hieß der Organisator Thomas Heine.

„Der Schweiß tropfte wie Wasser von Wand und Decke“, erinnert sich Heine, der mit kurzem Griff zum Mikrofon den Freitagabend eröffnet und seiner Crew für 25 Jahre Einsatz dankt. Wie auch Paddy, der seinerseits, noch heute begeistert, von jener Veranstaltung berichtet, für die das Ringtheater schlicht nicht ausgelegt war. Auch vielen Isnyern ist das Konzert in bester Erinnerung. Und Heine und Schmidt, die sich davor schon ewig kannten, verbindet spätestens seit diesem Abend vor einem Vierteljahrhundert eine gute Freundschaft. So kann sich im Pub familiäre Stimmung breitmachen – auch bei den Konzertbesuchern, von denen sich viele durchaus auch schon seit 25 Jahren kennen...

Seine musikalischen Glückwünsche überbringt Paddy also in einer Art „Heimspiel“-Modus: „Ich bin gerne in Isny, da bekommt man immer einen Parkplatz!“, flapst er gleich zu Beginn. Es braucht kein langes Warmwerden, bis die wirklichen Gründe für zahllose Isny-Besuche erkennbar werden und der Funke zwischen Bühne und Publikum überspringt. Nach Ansicht vieler Konzert-Genießer hätte dieser Funke noch etwas weiter springen dürfen – um auch die Besucher im hinteren Bereich des Lokals dazu zu bringen, statt Stammtisch-Getöse mehr Wertschätzung und Aufmerksamkeit zu verbreiten. Für diejenigen, die voller Vorfreude auf gute Musik gekommen waren, war – trotz Guinness und anderer landestypischer Erfrischungsgetränke – dieser Störfaktor das „un-irischste“ am ganzen Abend: Denn wer einmal auf der „Grünen Insel“ ein Pub-Konzert miterlebt hat, trifft dort selbst bei unerwarteten Auswärts-Siegen der örtlichen Hurley-Mannschaft höchst selten auf eine derart lautstark vorgetragene Ignoranz.

Trotz alledem oder gerade deshalb: Die freundlich-zugewandte, musikalische Präsenz von Frontmann Paddy Schmidt, übertroffen noch von seinem souveränen Können an der Konzertgitarre und eindringlichem Mundharmonikaspiel, wirkt wie ein Gegenmittel. Er wird musikalisch unterstützt von Almut Ritter an der E-Geige und von Uwe „Uhu“ Bender am Bass.

Mit dieser Mischung dringen die Musiker – trotz des musikalischen Settings, das eher „unplugged“ bis akustisch daherkam und nicht bis zur Unkenntlichkeit verstärkt wurde – meistens bis zu denjenigen vor, die sie erreichen wollen; auch bei leiseren, kulturell bedeutsamen Stücken oder jenen mit tragischem Inhalt. Immerhin handeln viele der Lieder von Hungersnot, Liebeskummer und Krieg, vom Aufbruch in die große, weite Welt oder vom Wunsch, wieder zurück in die geliebte Heimat zu können.

Neben Tragik und großen Gefühlen versprüht die Musik immer auch irische Freundlichkeit – oder auch schottische, wenn man die geografische Herkunft von Liedgut und Hochprozentigem etwas großzügiger fasst. Gemeinsamer Nenner ist das „Insel-Feeling“, das Tiefgang und Lebenslust miteinander verschmelzen lässt. Paddy Schmidt zitiert den schottischen Dichter Robert Burns, der gesagt hat: „Freiheit und Whisky gehören zusammen!“ Auch ein Ire würde dem nicht widersprechen.

Das Publikum liebt Paddy, und diese Liebe beruht auf Gegenseitigkeit. Zwischen heiteren Anekdoten eines bühnenerfahrenen Weltenbummlers ist das ebenso zu spüren wie beim einstigen Mega-Hit „Johnny Went to the War“, den dann auch die Stammtisch-Fraktion begeistert mitsingt; oder bei den lebhaften Folk-Songs wie „Whisky in the Jar“, in dessen handgemachter Paddy-Version zielgruppengerecht die Titelmelodie der Fernsehserie „Dallas“ mitschwingt.

Was familiär-freundschaftlichen Zusammenhalt ausmacht, verdeutlichen Songs wie „I’m a Man You Don’t Meet Every Day“, ein Klassiker, den Paddy dem Hausherrn widmet. Zu spüren ist: Sowohl Gast als auch Gastgeber gehören zu der Sorte Mensch, denen man nicht alle Tage begegnet. Doch vor allem eines macht der mitreißende Abend im Pub deutlich: Für diesen Musiker wird es in Isny immer einen Parkplatz und eine Bühne geben.