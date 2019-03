Packender Avant-Pop aus der bayerischen Provinz

Gleich vorneweg: Eine solch mitreißende Combo hat der Berichterstatter lange nicht gehört. Vielleicht „Hildegard lernt Fliegen“, aber das ist eine andere Geschichte. Oder das „Herbert Pixner Projekt“, auch das eine eigene Liga. Mit der so angesagten neuen „Volxmusik“ haben die sechs aus Sandersdorf bei Ingolstadt im übrigen gar nichts am Hut. „Pam Pam Ida“-Chef Andreas Eckert singt zwar in deftigstem bajuwarischen Dialekt, es kommt auch mal Gebläse zum Einsatz,viele verschieden Instrumente erklingen. Doch es dominieren die lauten Stromgitarren, die Keyboards. Conga und Drums. In ungewöhnlichen Soundcollagen. Avantpop zum Mittanzen.

Am Anfang ist der Nebel, der die nächsten gut zweieinhalb Stunden immer wieder wabert. Der Mann am Mixer lässt das Intro des Fanta-4-Hits „Sie ist weg“ in Endlosschleife laufen, der Saal füllt sich, bis es nur noch Stehplätze an den Seiten gibt. Ein schön gemischtes Publikum, jung in der Mehrzahl, aber auch Grauhaar. Begeisterungsfähig, es geht von Anfang an ab, obwohl die meisten zum ersten Mal bei einem Auftritt von „Pam Pam Ida“ sind. Sie kennen die Band aus dem Radio, 2015 ist sie bei Bayern 3 zum „Liebling des Jahres“ gewählt worden. Der erste Live-Auftritt ist erst Anfang 2017 gewesen, zwischendurch hat das Video „Schultertanz“ viele Fans gefunden.

Andreas Eckert, charismatischer Sänger, Komponist, Bandleader, beginnt mit einem Requiem, zur akustischen Gitarre, im Hintergrund die schwebenden Töne einer Slide-Guitar. Ein Song über den Tod des geliebten Katers. Dann kommen die Lieder aus dem neuen Album „Sauber“. „Es geht um Seelenhygiene“, erklärt der Frontmann. Bringt natürlich auch Titel des ersten Albums. Erstaunlich, wie die Band nach und nach das Publikum locker macht, zusammenschweißt, ein „Wir“-Gefühl zaubert.

Band thematisiert das Diesel-Dilemma im Reggaesound

„Bleib bei mir, sol die Welt doch untergehen“ hat das Zeug zum Radiohit, berührt viele im Adlersaal. Ebenso das Liebeslied „Leg di nomal zu mir“. Mit „I foar nen Diesel“ thematisiert die Band im lockeren Reggaesound das Diesel-Dilemma, „weil i mir sonst nix leisten koan“. Ein Patentrezept zur natürlichen und kostengünstigen Versorgung mit Harnstoff (Ad Blue) hat Eckert auch parat.

Um Ernährung geht es. Fast alle kennen den Vers „Was gibt’s denn heut auf´d Nacht? An Rehragout auf´d Nacht“, und stimmen kräftig ein. Gegen die Massentierhaltung - „zehntausende Hennen auf ein paar Quadratmeter, und wir fressen das. Wir sind doch auch nur Viecher.“ Optimistisch bleiben „Pam Pam Ida“ trotzdem, auch mit einem solchen Song. Tuba, Horn, fast mythischer Klang, bis zum hollidro. Überhaupt: die Arrangements sind immer wieder überraschend, von Hardrock über Psychedelic und Düstersound bis zur fröhlichen Wirtshausmusik. Erfrischend anders. Die Band mit Christian Winkler, Thomas Thumann, Daniel Randlkofer, Jürgen Neumeier sowie Julian Menz ist Klasse. Und bestens drauf.

Auch das „Heimatlied“ erklingt, viel Pfeiferei. Erinnert an Haindling, Bayern eben. Ganz zum Schluss, als letzte Zugabe, der „Schultertanz“. Nach einigen lustigen gemeinsamen Yoga-Aufwärmübungen. Der Winter ist vorbei, Zeit zum Tanzen. Auf zur Sonne, zum Sommer. „Euch ist jetzt das Lachen ins Gesicht genagelt“, stellt der Sänger fest. Wohl wahr.