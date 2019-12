Otto Normal bei den Isnyer Zwischentönen

Die Band Otto Normal macht auf ihrer Tour „Das Universum ist willkürlich" am Samstag, 14. Dezember, einen Stopp bei den Isnyer Zwischentönen im Eberz. Die vier Freiburger haben sich 2010 zusammengeschlossen und machen laut Pressemitteilung von Isny Marketing Indie-Pop mit authentischer Musik. Ihre Auftritte sind erlebenswert und strotzen vor Power, heißt es in der Veranstaltungsankündigung. An diesem Abend als Special-Guest mit dabei: die Band „DLIA - Das Leben ist Art". Ein Rapper und eine Liveband vereinen die Liebe zu Soul, Rap und Groove.