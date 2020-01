Otto Maus springt erneut auf das Podest

Eine erfolgreiche Reise nach Oberbayern haben die Skispringer des WSV Isny am vergangenen Wochenende unternommen. In Rastbüchl wurde der Deutsche Schülercup im Skispringen und der Nordischen Kombination in der Schülerklasse S14 und S15 ausgetragen. Vor allem mit dem zweiten Wettkampftag konnten die jungen Allgäuer zufrieden sein.

In Otto Maus und Hannes Hofmann stellte der WSV Isny zwei von 14 Athleten der Skiverbände Baden-Württemberg (SBW). Insgesamt waren laut Mitteilung 79 Athleten bei den Wettkämpfen auf der HS-78-Schanze am Start.

Erst am zweiten Wettkampftag wurde das Wochenende für die Isnyer wirklich erfolgreich. Bei tollen Bedingungen gelangen Otto Maus zwei starke Sprünge auf 72,5 Meter und 78 Meter, womit er als Zweiter der Tageswertung den Sieg nur knapp verfehlte. Hannes Hofmann wurde 19. im Sprungwettbewerb und sicherte sich im anschließenden Langlaufsprint über drei Kilometer den zwölften Rang.

In der ersten Einzelkonkurrenz am Samstag kamen die beiden Isnyer weniger gut zurecht und kamen mit Sprüngen zwischen 64 und 73 Metern nur auf die Plätze elf und 24 im Sprungwettbewerb. In der Kombinationswertung nach einem Skilanglauf über sechs Kilometer landete Hannes Hofmann auf dem 14. Platz. Da es in der Endabrechnung im Frühjahr zwei Streichergebnisse gibt, waren beide Isnyer am Samstag einig, „die Streicher nun bereits verbucht zu haben“.