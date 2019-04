Osterhase versteckt 1000 Eier im Wald

Das Ostereiersuchen, organisiert von der Ortsgruppe Isny des Schwäbischen Albvereins, hat eine 30-jährige Tradition. Die Anzahl der bunten Ostereier ist seit Jahren dieselbe – genau 1000, von der Stadt spendiert. Dagegen zieht die Ostereiersuche – irgendwo in einem nahe der Stadt gelegenen Waldstück, diesmal am Waldbad (Foto rechts) – jedes Jahr mehr Familien an. Am Sonntag werden es wohl 200 bis 300 Personen gewesen sein, für Einheimische und Feriengäste bei gutem Wetter eine willkommene Ostersonntagsgestaltung. Gerlinde Maier, die Vorsitzende der Ortsgruppe, hatte alle Mühe, am Kurhaus alle Wartenden zusammenzutrommeln, um auf wichtige Teilnahmebedingungen hinzuweisen. Im Tross ging es Maier (rechtes Foto; mit Kinderwagen) hinterher, auf autofreien Wegen zum Felderholz oberhalb des ehemaligen Sportsanatoriums. Die großen Kinder hatten im Gestrüpp ihre Körbchen schnell und gut gefüllt, die kleineren waren glücklich über ein oder zwei hartgekochte Eier. Der Wunsch, am Ende miteinander zu teilen, ging leider nicht so recht in Erfüllung. Foto: ws