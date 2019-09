Orgelkonzert am 22. September in der Marienkirche

Im Anschluss an den Sonntag „ Isny macht auf“ am 22. September, will der frühere Isnyer Kirchenmusiker Harald Geerkens ab 17 Uhr in der Kirche St. Maria ein musikalisches Feuerwerk entfachen. Im ersten der drei Konzerte des Isnyer Orgelherbstes soll ein breites Spektrum an Kompositionen zu Gehör gebracht werden, wie es in der Ankündigung heißt.

Das Programm beginnt mit Dietrich Buxtehude, einem barocken Meister der norddeutschen Orgelmusik. Danach wird mit J. S. Bachs Präludium und Fuge in e-Moll ein monumentales Orgelfeuerwerk präsentiert. Mit Felix Mendelssohn Bartholdy lässt der Interpret das Werk eines Komponisten erklingen, der den damals in Vergessenheit geratenen Bach in der Romantik wieder bekanntmachte. Bei F. Mendelssohn Bartholdy und ebenso beim darauffolgenden Stück des ehemaligen Münchner Orgelprofessors Harald Feller werde der Klangreichtum der Marienorgel voll zur Geltung kommen – in einer kontrastreichen Komposition, die sowohl orientalisch beeinflusste meditative Elemente als auch virtuose, fast brutale Eruptionen enthalte. Dennoch erfährt das Konzert mit der Toccata des vor 80 Jahren verstorbenen österreichischen Komponisten Franz Schmidt noch eine Steigerung in Tempo und Harmonie.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden sind willkommen. Laut Vorschau lädt der veranstaltende Förderverein Kirchenmusik St. Georg und St. Maria anschließend ein zu einem gemütlichen Austausch bei einem Glas Sekt.

Die beiden weiteren Konzerte des Orgelherbstes finden am Sonntag, 6. Oktober, und Sonntag, 20. Oktober, ebenfalls um 17 Uhr in der Marienkirche statt.