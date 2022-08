Orgelherbst startet mit Repertoire von Alpen- bis Filmmusik

Der vom Förderverein Kirchenmusik veranstaltete Isnyer Orgelherbst präsentiert in diesem Jahr drei Konzerte, die alle in der Isnyer Marienkirche stattfinden. Das hat der Verein in einer Pressemitteilung bekanntgegeben.

Das erste Konzert ist am Sonntag, 25. September, um 17 Uhr. Das Hornquartett „ Bavarian Hornsound“ und der Kirchenmusiker Christian Schmid an der Orgel werden die Zuhörer mit barocker, romantischer und alpenländischer Musik bespielen. Die renommierte Cellistin Verena Stei wird im zweiten Konzert am Sonntag, 9. Oktober, um 17 Uhr Werke der französischen und deutschen Romantik interpretieren. Begleitet wird sie dabei von Christian Schmid an der Orgel.

Eine Besonderheit ist das dritte Konzert am Samstag, 22. Oktober, um 19 Uhr, in dem der Organist und Improvisationskünstler Johannes Mayr den 1927 als Kunstwerk und Experiment produzierten Stummfilm „Berlin: Die Sinfonie der Großstadt“ musikalisch unterlegen wird. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden sind willkommen.