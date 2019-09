Organistin und Saxofonist spielen in der Nikolaikirche

Die Organistin Christina Dürr und der freischaffende Saxofonist Christian Segmehl hätten sich dieses Jahr kennengelernt und sofort beschlossen, zusammen zu musizieren, teilt Dürr selbst mit. Nach einer gelungenen Premiere in Neutrauchburg im Frühjahr seien die beiden jetzt am Samstag, 21. September, um 19.30 Uhr in der Nikolaikirche in Isny zu hören.

Christina Dürr lebt seit fünf Jahren in Isny und arbeitet als Kirchenmusikerin bei der evangelischen Kirchengemeinde. Sie studierte Schul- und Kirchenmusik in Trossingen und leitet mit diverse Chöre. Christian Segmehl lebt in Leutkirch. Er spielt mit den renommiertesten Symphonieorchestern wie den Berliner Philharmonikern, den Münchner Philharmonikern und den Symphonieorchestern des BR, HR, WDR, MDR in Staatsopern in München, Stuttgart und Hannover. Als leidenschaftlicher Kammermusiker spielt er mit verschiedenen Partnern zusammen. Für das Konzert in Isny reist er laut Mitteilung von Hannover aus an, wo er am Vormittag des Konzerttages am Staatstheater noch eine Probe und am nächsten Tag dort Konzert hat.

Auf dem Programm in der Nikolaikirche stehen Komponisten von Alessandro Marcello, Andrew Lloyd Webber, Eugène Bozza, Denis Bédard und Alexandre Guilmant. Das Konzert in Isny dauert rund eine Stunde. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Orgelrenovierung wird gebeten.