Oratorienchor Wangen begeistert mit Passionsmusik der Romantik

Stabat Mater, Passionsmusik der Romantik in St. Nicolai: Der Oratorienchor Wangen mit seinem Leiter Friedrich-Wilhelm Möller hatte zu drei Werken der vorösterlichen Zeit geladen. Franz Schuberts „Stabat Mater“, Johannes Brahms‘ „Schicksalslied“ und „Die Sieben Worte Jesu am Kreuz“ von César Franck.

Den 19-jährigen Franz Schubert hatte Friedrich Gottlieb Klopstocks empfindsame Nachdichtung der „leidenden Mutter unter dem Kreuz“ in besonderem Maße angesprochen. Der Schwerpunkt in dieser Vertonung liegt auf dem leidenden Christus und den mitleidenden Trauernden. Höchst eindringlich startet das Orchestervorspiel in einem sanften Trauermarsch-Rhythmus zu „Jesus Christus schwebt‘ am Kreuze! Blutig sank sein Haupt herunter…“. Der zarten Intensität des Choreinsatzes folgte ein schlichtes, zu Herzen gehendes Zwiegespräch von Oboe und Sopranistin Clara-Sophie Bertram: „Durch der Mutter bange Seele, ach, durch ihre ganze Seele drang ein Schwert“.

Hochkarätiges Ensemble

Mit einfühlsamen Gesten steuerte Chorleiter Friedrich-Wilhelm Möller die Agierenden, mal akzentuierend, mal zurückhaltend, und beeindruckend präzise reagierten die Stimmen.

Klar und wohlklingend gestaltete Tenor Alexander Yudenkov – „Ach, was hätten wir empfunden“. Als Bariton Christian Feichtmair mit „Sohn des Vaters, aber leiden müssen deine Brüder“ einsetzte, wurde deutlich, wie hochkarätig dies Ensemble ist.

Im „Schicksalslied“ von Johannes Brahms nach einem Text aus Friedrich Hölderlins „Hyperion“ steht ein dichter, schwelgender Streicherklang im Vordergrund. Unglaublich virtuos zupackend gelang den Mitwirkenden des „Sinfonieorchesters Württembergisches Allgäu“ ein furioses Tremolo, das der Komponist bei „doch uns ist gegeben auf keiner Stätte zu ruhn“ fordert, „es schwinden, es fallen die leidenden Menschen“. Eine Entdeckung feierten 1977 César Francks „Die Sieben Worte Jesu am Kreuz“ bei ihrer Erstaufführung in Geislingen an der Steige. Über 100 Jahre war dieser Schatz der Kirchenmusik verborgen geblieben. Ausdrucksstarke Soli wechseln sich hier ab mit dramatischen Chorpartien. Herausgegriffen sei, wie der Komponist nach einer einsamen Ein-Ton-Partie zu „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen“ ein opernhaft spöttisches Tutti-Szenario zu „Sitio“ (Mich dürstet) entwickelt. – Ein Hochgenuss, wie das gesamte Ensemble aufeinander abgestimmt musizierte. Entsprechend stürmisch geriet der verdiente Applaus.