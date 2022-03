Opulente Mittagsmusik

Das opulenteste Konzert in der siebenjährigen Geschichte der „Mittagsmusik am Bösendorfer Flügel“ im Isnyer Kurhaus ist am Sonntag vor voll besetztem Saal über die Bühne gegangen.

Bledar Zajmi, impulsiv-leidenschaftlicher Solocellist der Staatsoper Prag, und Adrián Ibáñez-Resjan aus Helsinki, der betörend auf einer Stradivari spielte, vereinigten sich mit Mihaela Matei (Violine) , Zhao Qiyun (Viola), Alisa Heutmann (Flöte), Sandra Bodenmüller (Klarinette) zu einem hoch energetischen Ensemble.

Hans-Christian Hauser führt in die Werke ein

Hans-Christian Hauser leitete den musikalischen Nachmittag mit brillantem Spiel vom berühmten Kurhaus-Konzertflügel aus und half dem Publikum mit seinen Erläuterungen, sich in die Kompositionen hineinzufinden.

Da war erstens die verblüffende, impressionistische Zwölftonkomposition „Vierzehn Arten, den Regen zu beschreiben“ von Hanns Eisler aus dem Jahr 1940, in das von schwerem, fast überladenen Gefühl überbordende Klavierquintett des jüdisch-österreichisch-amerikanischen Filmkomponisten Erich Korngold, und in das hoch romantische Klavierquintett des russischen Komponisten Anton Arenskij, dessen Melodien den Seelen im Publikum regelrecht Flügel verliehen.