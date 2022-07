Opposable Thumb Theatre eröffnet Festival

Nach einer langen Planungs- und Aufbauphase beginnen am Freitag, 29. Juli, neun Tage Theaterfestival mit Kultur- und Workshop-Programm. Am Eröffnungsabend am Freitag tritt das Opposable Thumb Theatre aus Großbritannien auf. Zuschauer sollten laut Mitteilung 14 Jahre oder älter sein, Beginn ist um 20.30 Uhr.

Ab 22.15 Uhr können die Zuschauer die Eröffnung des Festivals im neuen Gastrozelt mit den „Trouble Notes“ feiern. Der Eintritt ist frei. Am Samstag, 30. Juli, zelebrieren Gerhard Polt und die Well-Brüder aus dem Biermoos beim Jubiläumsabend ihre 40-jährige (Bühnen-)Freundschaft mit Auszügen ihres aktuellen Programms sowie einigen Klassikern. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft.

Der Sonntag startet mit Kinderimprotheater: „Sterne & Staubsauger“ spielen Geschichten, die auf den Ideen der Kinder basieren. Zu erleben im Gastrozelt, Beginn ist 14 Uhr. Der bekannt österreichische Schauspieler Philipp Hochmair tritt zu Friedrich Schiller mit Musik von Kraftwerk und Techno auf. Begleitet wird er von der Band „Die Elektrohand Gottes“. Beginn ist um 20.30 Uhr.

Am Montag, 1. August, tritt die Compagnia Baccalà auf. Weitere Programmpunkte sind unter anderem ein Poetry Slam, Konzerte und der Cirque Nouveau. Das komplette Festivalprogramm, Tickets für die Veranstaltungen, alle Informationen zum Vorverkauf sowie das Workshop-Programm gibt es unter www.theaterfestival-isny.de.