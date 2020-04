Opferstock der Nikolaikirche aufgebrochen

Ein Unbekannter hat am vergangenen Samstag einen Opferstock in der Nikolaikirche aufgehebelt und das Opfergeld entnommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro. Tatzeit war laut Mitteilung der Polizei zwischen 9 Uhr und 18 Uhr. Der örtliche Polizeiposten ermittelt in der Sache und bittet Zeugen, verdächtige Beobachtungen unter der Telefonnummer 07562/976550 mitzuteilen.