Opernfestivalensemble spielt in Isny

Hans-Christian Hauser, künstlerische Leiter des Isny Opernfestivals, hat das kreative Musiktheater „Blühende Bäume am Osthang“ komponiert und vereint darin elf Gedichte von Sepp Mahler und 26 historische chinesische Gedichte. Am Donnerstag, 24. Juni und Freitag, 25. Juni wird die Inszenierung auf die Bühne im großen Saal des Kurhauses am Park in Isny gebracht. Jeweils um 19 Uhr beginnt das Konzert.

Das literarische Werk des oberschwäbischen Malers Sepp Mahler steht in seiner Eigenwilligkeit seinem malerischen Oeuvre kaum nach und bietet einen Kontrast zu den feinen Gedichten der chinesischen Poesie. In Form von instrumentalen Programmmusik-Miniaturen und Rezitationen durch die drei Sänger Elsa Kodeda, Serguei Afonin und Martin Höhler entsteht ein einzigartiges Musiktheater.

Neben den drei Sängern besteht das Ensemble rundum Hans-Christian Hauser aus zehn Instrumentalisten von verschiedenen Musikhochschulen und professionellen Musikern aus Oberschwaben sowie sechs schauspielenden Schülern. Das Zusammenspiel der Mitwirkenden, in zarten, asiatisch anmutenden Kostümen, soll die facettenreiche Musikcollage lebendig werden lassen.

Das Projekt wird vom Impulsprogramm „Kunst trotz Abstand“ des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg gefördert, darüber hinaus wird es unterstützt durch die Kreissparkasse Ravensburg und vom Landkreis Ravensburg.

Ticketverkauf ausschließlich an der Abendkasse. Der Eintritt beträgt 15 Euro, ermäßigt 13 Euro und für Schüler 4 Euro. Die aktuell geltenden Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind zu beachten. Einlass nur mit FFP2-Maske sowie einem Nachweis über einen negativen Corona-Test, einer vollständigen Corona-Impfung oder der Genesung. Die Abendkasse ist geöffnet ab 18 Uhr. Nähere Informationen unter www.isny-oper.de.