Online zur Blutspende anmelden

Das Rote Kreuz (DRK) lädt am Donnerstag, 5. November, von 14 bis 19.30 Uhr zum nächsten Blutspendetermin ins Kurhaus, Unterer Grabenweg 18 in Isny, ein. Wie das DRK mitteilt, ist die Blutspende auch in Corona-Zeiten sicher. Die Termine werden beim DRK unter Kontrolle und in Absprache mit den Aufsichtsbehörden unter den höchsten Hygiene- und Sicherheitsstandards vorgenommen.

Eine wichtige Neuerung ist die Online-Terminreservierung. Um in den genutzten Räumlichkeiten den erforderlichen Abstand zwischen allen Beteiligten zu gewährleisten und Wartezeiten zu vermeiden, ist die Blutspende ausschließlich mit vorheriger Onlineterminreservierung unter terminreservierung.blutspende.de möglich.

Bei Fragen rund um die Blutspende oder bei Problemen mit der Terminreservierung steht die kostenfreie Service-Hotline unter der Nummer 0800 / 1194911 zur Verfügung.