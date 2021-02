Online-Kurse als Alternative

Das Programm der VHS Isny fürs erste Halbjahr 2021 steht. Präsenzkurse sind noch nicht möglich, aber Online-Kurse und -vorträge bieten eine gute Alternative, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Bei der VHS gehöre es zum täglichen Geschäft, Themen und Strömungen aufzugreifen und auf neue Entwicklungen frühzeitig zu reagieren. Schon voriges Jahr wurden Online-Angebote gemacht, diese sind nun verstärkt im neuen Programm vertreten.

Inhaltlich orientiert sich das VHS-Team an dem, was die Menschen bewegt und was für sie nützlich ist. Deshalb sind ab Anfang März Online-Kurse zu Themen wie „Erstellen von Websites“, „Smartphone sicher beherrschen“, „Die Welt der Apps“ oder „Geld verdienen im Internet durch Verkaufen“. Auch ein derzeit heiß diskutiertes Thema wird online behandelt: „Einführung der Telematik-Infrastruktur im Gesundheitswesen – eine aktuelle Standortbestimmung“. Und bei Sprachkursen biete sich ein Unterricht online geradezu an. Mit Russisch, Italienisch und Französisch sind die ersten Sprachkurse auf diese Weise im Programm.

Die Verantwortlichen in der VHS sind sich nach eigenen Angaben im Klaren, dass die allermeisten Kursbesucher den Präsenzunterricht vorziehen. Einen VHS-Kurs zu belegen, hat immer auch einen sozialen Hintergrund. Das gemeinsame Erlebnis, der Austausch, die verbindenden Erfahrungen sind kaum zu ersetzen. Aber derzeit ist es eben nicht möglich, Präsenzkurse durchzuführen. Sobald es Lockerungen gibt und Kurse wieder erlaubt sind, werden beispielsweise die Online-Sprachkurse in Präsenz weitergeführt.