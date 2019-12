„Oifach spannend“: Engagement für Seelsorgeeinheit Isny

Zum Ende des alten und dem Beginn des neues Kirchenjahres hatten die katholischen Kirchengemeinderäte am Christkönigssonntag zu Gottesdienst und Informationsveranstaltung unter dem Motto „Wie sieht’s aus?“ eingeladen. Anlass war zum einen eine gemeinsame Klausur des Kirchengemeinderats Ende Oktober, zum anderen die im März 2020 anstehenden Kirchengemeinderatswahlen. „Eine gute Gelegenheit, einmal öffentlich Bilanz zu ziehen“, schreibt die Seelsorgeeinheit Isny in einer Pressemitteilung.

Pfarrer Edgar Jans nahm demnach das Evangelium vom Reich Gottes, „das mitten unter euch“ ist (Lk 17,21), als Ausgangspunkt, um nachzudenken, inwiefern dieses Reich Gottes auch in Isny gegenwärtig und erfahrbar ist. Dieses Reich des Friedens und des Miteinanders brauche in jedem Fall Menschen, die an dessen Ausgestaltung mitwirken.

Anschließend lud Diakon Jochen Rimmele vier Kirchengemeinderäte und Jans zu einer „Talkrunde“ ein: Helga Kolb berichtete auf gut Schwäbisch, dass ihre erste Amtszeit „oifach spannend und interessant war; neugierig“ sei sie angetreten, „viele Einblicke“ habe sie erhalten und Projekte anstoßen und mitbegleiten können. Vor allem das Kirchencafé, in dem man noch zusammenhockt und schwätzt, liegt mir am Herzen.“

Silvia Emtmann-Härtl erinnerte an gemeinsam gefeierte und gemeisterte Feste, unter anderem das ökumenische Gemeindefest im 500. Reformationsjahr 2017. „Sehr bereichernd“ empfand sie laut Mitteilung auch die jährlichen Klausurtagungen mit den Kirchengemeinderäten der Seelsorgeeinheit am Bodensee: „Das war persönlich, man hat Ideen gesponnen, hatte Zeit für Glaubensvertiefung, aber auch fürs gemeinsame Feiern.“

Für Jürgen Immler waren die letzten fünf Jahre geprägt vom Neu- und Ausbau sowie den damit einhergehenden Umstrukturierungen im Altenhilfezentrum (AHZ). Damit setze die Kirchengemeinde ganz bewusst ein Zeichen: „Wir ziehen uns nicht zurück aus der Sorge um Alte und Kranke in Isny, sondern versuchen, engagiert und innovativ für diese Mitbürger da zu sein!“

Gleichzeitig, so betonte Pfarrer Jans, sei das AHZ ein großer Stolperstein gewesen: „Innerhalb kürzester Zeit mussten Planungen entschieden, Bauträger gefunden, Architekten und Handwerker beauftragt und begleitet werden. Es war für den Kirchengemeinderat sehr zeitintensiv und nicht immer einfach“. Insgesamt sehe er das AHZ auf einem guten Weg. Neue Strukturen seien gefunden und „spielen sich nach und nach ein“. Ein Großteil der Verantwortung liege nun in einem neuen Aufsichtsrat, der die Arbeit des Kirchgemeinderates schon im Jahr 2018 deutlich entlastet habe, heißt es in der Mitteilung weiter.

Bruno Riedle ging auf die Kirchenmusik ein: Ihn freue sehr, dass mit Christian Schmid ein „junger, dynamischer und hochmotivierter Kirchenmusiker gefunden wurde“, der neues Leben in die Kirchengemeinde bringe. Ein neues Gottesdienstformat mit dem Titel „Musik und Gebet“ wurde konzipiert (SZ berichtete), eine neue Jugendband habe sich gefunden und schon zwei Gottesdienste gestaltet. Das mache Freude und lasse für die Zukunft manches erwarten.

Auch die Zusammenarbeit mit Pfarrer Jans und dem Pastoralteam mit Gemeindreferentin Sonja Schlager, Pastoralreferent Erich Nuss und Diakon Jochen Rimmele habe ihm immer Spaß gemacht, ergänzte Riedle, und mit dem neuen Pfarrvikar Dieter Huynh sei das Team nun „komplett“ und biete neue pastorale Gestaltungsspielräume.

Im anschließenden Kirchencafé gab eine Diashow viele Eindrücke der vergangenen fünf Jahre wieder. Auch ein Weg mit „Blüten, Früchten, Sternen und Stolpersteinen“ war ausgelegt, der intensiv diskutiert und beleuchtet wurde. Diakon Rimmele machte deutlich, dass er als „Neuling sehr überrascht war, mit welcher Intensität und Herzblut man die letzten fünf Jahre geschafft habe“.

Kontrovers diskutiert worden sei laut Mitteilung demnach der Pastoralprozess „Kirche am Ort“. Entstanden daraus seien allerdings drei „Früchte“, die sich sehen lassen können, betonte Hildegard Renger: Das neue Leitbild („einladende, offene Gemeinde“) für die ganze Seelsorgeeinheit, neue Logos für alle Kirchengemeinden und eine Verstärkung der Caritasarbeit – darauf lasse sich aufbauen. Vor allem das Zusammenwachsen in der Seelssorgeeinheit gebe viel Kraft, weil zu spüren sei: „Wir sind gemeinsam unterwegs!“

Als Herausforderungen für die Zukunft wurden laut Mitteilung benannt: „Kirche und Kunst – geht da in Zukunft etwas zusammen, zum Beispiel mit regionalen Künstlern?“; „Dran bleiben an neuen Gottesdienstformen“; „Kirchenräume neu gestalten“; die heutige Menschen ansprechen; „Jugend“ und „Einsatz für Alte und Kinder“ vor allem durch das AHZ, in den drei katholischen Kindergärten und im neuen Familienzentrum St. Josef.

Als „schön“ bezeichnet der Bericht der Seelsorgeeinheit, dass sich das ein oder andere Gemeindemitglied eine Kandidatur für den Kirchengemeinderat vorstellen könne. Mindestens 14 Kandidaten werden jedoch gesucht, bis Anfang Februar bleibt Zeit. Pfarrer Edgard Jans lud ein, in aller Offenheit, „am Reich Gottes mitzubauen – auch hier in Isny!“