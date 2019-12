Die Stadt Isny und ihre Einrichtungen beschäftigen junge Menschen im Bundesfreiwilligendienst (BFD) und im freiwilligen sozialen Jahr (FSJ). Der Kinder- und Familienbeauftragte Matthias Hellmann lädt sie stets einmal zu einem gemeinsamen Treffen mit Bürgermeister Rainer Magenreuter ein, teilt die Stadt mit.

Es komme gut an bei den jungen Leuten, dass sich der Bürgermeister Zeit für sie nimmt. Er wolle das auch bewusst als Zeichen seiner Wertschätzung verstanden wissen, „denn diese jungen Menschen leisten wertvolle Dienste.“ 13 junge Frauen und Männer sind für ein Jahr als Bufdis und FSJler bei der Stadt angestellt. In Schulen, Kindergärten, im Schülerhaus, in der Jugendarbeit – überall seien sie sehr willkommene Mitarbeiter, denn ohne sie wäre manches nicht möglich.

Überbrückung bis zum Ausbildungsantritt

Elijah und Daniel möchten beide zur Polizei. Ihr Freiwilligendienst ist Überbrückung bis zum Ausbildungsantritt. Elijah sei sich sicher, dass ihm seine Aufgaben bei der Kinder- und Jugendarbeit für seine spätere Arbeit hilfreich sind. Auch Daniel, der im Gymnasium arbeitet, glaube, dass ihm die Erfahrungen im Umgang mit Menschen später nützen.

Ungewöhnlich ist laut Mitteilung Merles Dienst in Isny. Die 19-Jährige ist in der Nähe von Hannover zuhause, gezielt und allein für ihr FSJ nach Isny gekommen. Sie hat sich beim WSV beworben und macht nun ihren Dienst in der Kooperationsstelle Sport und Schule. In der Grundschule unterstützt sie im Sportunterricht und beim Skikurs für Grundschüler, für den WSV hat sie beim Training und einem Wettbewerb an der Schanze ausgeholfen. „Im Februar und März werde ich sicher jedes Wochenende für den Wintersport im Einsatz sein“, sagt Merle.

Erste berufliche Erfahrungen sammeln

Einige der jungen Erwachsenen im Freiwilligendienst nutzen das Jahr auch ganz gezielt, um zu überprüfen, ob ihr Berufswunsch auch wirklich stimmig ist. So möchten Laura, Annika und Leonie gerne ein Lehramtsstudium beginnen, in der Grundschule und Förderschule sammeln sie erste Erfahrungen. Melli und Elias würden gerne in einem sozialen Beruf arbeiten. Auch um hier erste Eindrücke zu bekommen sei ein Freiwilligendienst eine tolle Sache, zudem würden sich die Aussichten auf einen Studienplatz durch die praktische Tätigkeit verbessern, heißt es.

Für Florian und Lorenz sei der Freiwilligendienst eine gute Gelegenheit, um sich zu orientieren, wo es beruflich hingehen könnte. Ob es auch Richtung Schule oder in einen sozialen Beruf gehen soll, sei noch nicht so klar, berichten die beiden BFDler der Verbundschule. „Danke fürs Mitmachen, ihr seid eine tolle Gruppe“, lobte Matthias Hellmann, der Kinder-, Jugend- und Familienbeauftragte der Stadt, die jungen Leute. „Ich wünsche Euch, dass ihr in diesem Jahr gute Erfahrungen sammelt.“