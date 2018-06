Offizieller Plakettenverkauf fürs Kinder- und Heimatfest startet

Am heutigen Dienstag, 19. Juni, beginnt der offizielle Plaketten-Verkauf für das Isnyer Kinder- und Heimatfest vom 6. bis 9. Juli durch die Kinder der Isnyer Schulen. Darauf macht die Kinderfestkommission aufmerksam.

Wie in jedem Jahr gibt es zwei verschiedene Plaketten: Auf der einen Plakette, jener für die Festplatz- und Festzugbesucher, ist in diesem Jahr das Handwerk der Parkettleger dargestellt, weil der Meisterbetrieb Berlinger aus Ratzenhofen beim traditionellen Zunftschoppen am Kinderfestmontag sein Handwerk präsentieren wird.

Die zweite Plakette, die heuer das Handwerk der Optiker darstellt, ist jene für den Sammelaufsteller mit insgesamt 24 Plaketten. Dieses Abzeichen erhalten Freunde, Spender und Förderer des Kinder- und Heimatfestes. Der Sammelaufsteller kostet 25 Euro und ist erhältlich in der Geschäftsstelle der Kinderfestkommission Isny, Seidenstraße 3.

Eine Plakette kostet fünf Euro. Der Appell, dass ihr Erwerb für jeden Besucher Ehrensache sein sollte, ist der Kinderfestkommission besonders wichtig: Gilt sie doch als Eintrittskarte für sämtliche Veranstaltungen an allen vier Festtagen.