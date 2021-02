Offenen Behindertenarbeit Isny: „Inklusion hat derzeit keine Konjunktur“

Der Vorstand der „Offenen Behindertenarbeit Isny (OBA)“ erinnert die circa 100 Vereinsmitglieder in seinem Jahresrückblick an das Sommerfest 2020 als den einmaligen „Leuchtturm“ – und beklagt den ansonsten coronabedingten Stillstand im vergangenen Jahr. Dieser „Leuchtturm“ war das gemeinsame Vereinsfest mit den behinderten Menschen auf der Familienspielwiese gegenüber dem Langlaufstadion.

Den beklagenswerten Stillstand beschreibt eine junge Frau im Rollstuhl so: „Die Werkstatt geschlossen, unsere Tagesstruktur weg, OBA-Ausflüge mit den Kleinbussen weg, Fahrten in die Stadt nicht mehr erlaubt, kein Kinderfest, kein Lions-Club-Grillfest, kein Theaterfestival, keine Kultur. – Ich kam mir in meinem Zimmer im Wohnheim vor wie im Gefängnis.“

Menschen mit Behinderung hart getroffen

Mit diesem OBA-Jahresrückblick wolle man über die Vereinsmitglieder auch die Öffentlichkeit an das Schicksal behinderter Menschen und deren Gefühlslage erinnern. Gerade Menschen mit Behinderung treffe die Pandemie besonders hart. „Inklusion hat derzeit wirklich keine Konjunktur“, lautet das Resümee des OBA-Vorstandes im Rückblick. In Gesprächen erfahre man, wie groß das Bedürfnis nach Begegnung ist. Man nehme auch die Bereitschaft wahr: „Wir halten durch, wir brauchen einander.“

Nachdem die Mitgliederversammlungen im Frühjahr und im Herbst 2020 abgesagt werden mussten, hoffe man, dass ab dem Sommer 2021 Vereinsaktivitäten wieder möglich sind: Die freitäglichen Café-Treffs in der Gotischen Halle des Paul-Fagius-Hauses am Marktplatz und auch die beliebten OBA-Ausflüge mit den Kleinbussen, die vom Stephanuswerk zur Verfügung gestellt werden.

Kritik am Impf-Plan

Bedauert wird in diesem Zusammenhang, dass körperbehinderte Menschen, die im eigenen Haushalt leben und nicht in einer Pflegeeinrichtung, bei der Impfversorgung keinen priorisierten Schutz erfahren, obwohl sie doch auch zur Hochrisikogruppe gehören. Damit würde sich die selbstauferlegte Quarantäne, Isolation und Angst vor einer möglichen Infektion um Monate verlängern. Eine Teilnahme an Aktivitäten würde unnötig erschwert. Zur Bewältigung der OBA-Angebote suche man dringend aktive ehrenamtliche Unterstützung von Seiten der Mitglieder – oder auch von Nichtmitgliedern.

Plattform bringt Menschen zusammen

Im Jahresrückblick des Vorstandes wird auch auf das Netzwerk für Inklusion in Oberschwaben (INIOS) hingewiesen, dem auch die OBA Isny als Fördermitglied beigetreten ist. INIOS bietet unter anderem für die Region Oberschwaben die kostenlose Assistenz-Plattform AVA an.

Dort finden Menschen mit Assistenzbedarf und Assistenz-Dienstleister zusammen. Das sind Privatpersonen oder auch Unternehmen, die Assistenz anbieten. Wer Fragen INIOS oder zu AVA hat, kann sich an Silke Schefold (silke.schefold@owb.de) oder an Otto Ziegler (oziegler@t.online.de) von der OBA wenden.

In Kooperation mit AVA suche die OBA selbst auch Assistenten, die Menschen mit Behinderung unterstützen, um ein weitgehend selbständiges Leben führen zu können. AVA biete auch Weiterbildungen für Assistentinnen und Assistenten (Näheres unter www.ava.services.de).

Rückschlag auf dem Arbeitsmarkt

Die OBA macht auch auf den Rückschlag der Inklusion am Arbeitsmarkt aufmerksam. „Haben Menschen mit Behinderung erst einmal ihren Arbeitsplatz verloren, finden sie sehr viel schwerer in den ersten Arbeitsmarkt zurück als Menschen ohne Behinderung.“ Umso wichtiger sei es, Beschäftigungsmöglichkeiten im sogenannten zweiten Arbeitsmarkt oder in Werkstätten für behinderte Menschen offen zu halten.

Schließlich wird an das vor zwei Jahren mit Spendengeldern finanzierte E-Tandem erinnert. Es zählt zu den OBA-Angeboten: Ein Assistent oder eine Assistentin, also eine verantwortungsvolle Person ohne Behinderung, kann zusammen mit einem Menschen mit irgendeiner Einschränkung oder auch einer alten Person Ausflüge in die Natur der Region machen.