Die Kirchengemeinderäte der sechs Isnyer Kirchengemeinden haben sich vor Kurzem getroffen, um den Abschluss des dreijährigen Gemeindeentwicklungsprozesses „Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten“ abzuschließen, zu feiern und in die Zukunft zu blicken. Laut einer Pressemitteilung der Seelsorgeeinheit waren als Gäste der stellvertretende Dekan Claus Blessing und Dekanatsreferent Elmar Kuhn nach Isny gekommen. Im Eröffnungsgottesdienst in der St. Georgskirche stellte Pfarrer Jans die Frage, „wann der Glaube zum Fest wird“. Dort, wo man „sich begegnet, Gottesdienst feiert, einander hilft, über den Glauben spricht, miteinander betet und auch feiert“ waren nur einige der zahlreichen Statements. Im Anschluss stellten die Mitglieder der Arbeitsgruppen in St.Michael die Ergebnisse vor.

Das gemeinsames Leitbild der Seelsorgeeinheit „Offene Türen & Offene Herzen“ ist gemäß dem Schreiben entstanden und soll ein Orientierungsrahmen sein, wie die Gemeinden den Glauben in Zukunft leben wollen, nämlich einladend für alle, offen für Menschen in Not, für Vielfalt, Ökumene, die Botschaft Jesu und Gottes Wirken, damit Menschen ihren Weg im Glauben gehen und finden können.

Das Zusammenwachsen in der Seelsorgeeinheit sei bei der Präsentation der Arbeitsgruppe „Öffentlichkeitsarbeit“ deutlich geworden. Dabei wurde das neue Logo aus den sechs nachskizzierten Kirchtürmen der einzelnen Gemeinden präsentiert. Die Verbundenheit und Gemeinschaft aber auch die Unterschiedlichkeit komme darin sehr stimmig zum Ausdruck, heißt es weiter. Pünktlich zum Abschlusstreffen wurde auch die neue Homepage freigeschaltet, auf der in neuem Design, abgestimmt auf die Form und Farbe des Logos, alle wichtigen Informationen rund um das kirchliche Leben in Isny zu finden sind.

Ebenso gestärkt wurde durch den Gemeindeprozess die Gemeindecaritas. Ein gemeinsamer Ausschuss „Caritas“, bestehend aus Mitgliedern aller Kirchengemeinden hat seine Arbeit aufgenommen: Dieser hält das Bewusstsein für Menschen in Not wach, informiert und vernetzt sich mit Beratungsstellen, gestaltet die jährliche Caritaskampagne und den Caritassonntag und bietet konkret auch Sprechstunden an für Menschen in Not. Immer wieder wurde deutlich, dass der Prozess zwar offiziell abgeschlossen sei, die Impulse und entstandenen Gruppen aber weiter aktiv bleiben. Auch einige Ideen, die während des Prozesses ausprobiert wurden, werden nach und nach aufgegriffen, so der Pressebericht. Dekan Blessing bedankte sich bei allen, die sich in den vergangenen drei Jahren auf den Weg gemacht haben, vor allem dem Prozessteam und allen Beteiligten.