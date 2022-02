Offene Kunstwerkstatt des Kinderschutzbundes Isny

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In Kooperation mit dem Kreativzentrum Kapuziner in Ravensburg werden seit Ende September 2021 von Jugendlichen aus Isny und Umgebung Lichtobjekte erstellt, die anlässlich des Lichterfestivals am 9. April 2022 in Ravensburg gezeigt werden. Die selbst kreierten Objekte, werden bei der Parade von den Beteiligten durch die Ravensburger Innenstadt getragen.

Neben dieser Aktion findet in den Räumlichkeiten „show Päng“ in Isny jeden Mittwoch Nachmittag (ausgenommen Ferien) von 15.30-17.00 Uhr die Offene Kunstwerkstatt für junge Menschen zwischen 13-17 Jahren statt.

Hier können Jugendliche bei der oben genannten Aktion mitmachen oder eigene Ideen in die Gruppe mit einbringen. Projektmäßig stehen immer wieder neue künstlerische Techniken und Inhalte, wie Graffiti, Malerei, Töpfern, Drucken usw. im Vordergrund.

Kontakt: show Päng, Lucia Thanner, Espantorstr. 21, Isny; Email: kunstwerkstattisny@gmail.com. Oder Kinderschutzbund Isny, Schloss 2, Isny; Email: kinderschutzbund.isny@gmx.de.