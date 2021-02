Obdachlosenberatung ist auch in der Pandemie tätig

Seit 2019 hat die Obdachlosenberatung im ehemaligen Krankenhaus ihr Büro. Wiebke Hauptkorn und Kerstin Hirnbacher beraten Menschen, die von Wohnungsverlust bedroht sind oder bereits in der Obdachlosenunterkunft leben, teilt die Stadtverwaltung in einem Pressebericht mit. Mit einem neuen Flyer möchten sie ihre Beratung noch weiter bekannt machen. Die Beratungsstelle war und ist auch während der Pandemie stets für Hilfesuchende offene Anlaufstelle.

Eine der Aufgaben der Beratungsstelle ist es, jenen, die bereits in einer Obdachlosenunterkunft wohnen, zur Seite zu stehen und ihnen, wenn irgend möglich, den Weg zu einer regulären Wohnung zu ebnen. Mindestens genauso wichtig ist aber die Aufgabe, Obdachlosigkeit zu verhindern. „Je früher die Betreffenden zu uns kommen, desto eher schaffen wir es, dass Menschen gar nicht erst in eine Obdachlosenunterkunft ziehen müssen“, werden die Mitarbeiterinnen zitiert. Spätestens, wenn Mieter vor der Räumungsklage stehen, sollten sie sich melden. Vor Weihnachten schlugen in der Beratungsstelle Fälle auf, bei denen Menschen seit einem halben Jahr bei Bekannten auf dem Sofa schlafen. Die Corona-Vorgaben machten es aber immer schwieriger, irgendwo privat unterzukommen, so das Schreiben . Daher gehört die Unterstützung bei der Beantragung von finanzieller Hilfe, beim Kontakt mit Ämtern, Fachdiensten und Institutionen dazu. Um zu zeigen, welche Möglichkeiten es für Hilfe gibt, haben die Beraterinnen einen neuen Flyer drucken lassen, der unter anderem bei der Tafel, der Polizei, im Sozialamt der Stadt und bei anderen Beratungsstellen.

Vieles lasse sich telefonisch besprechen, heißt es weiter, aber der persönliche Kontakt ist unter Beachtung aller Corona-Regeln auch derzeit nach telefonischer Vereinbarung möglich.