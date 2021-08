OBA Mitgliederversammlung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach der pademiebedingten „Auszeit“ großes Interesse bei den Mitgliedern der OBA – 47 stimmberechtigte Mitglieder und 9 Gäste sind der Einladung in das Kurhaus am Park gefolgt.

Der Vorsitzende Otto Ziegler begrüßt die Anwesenden und stellt die fristgerechte Einladung fest. Walter Grözinger (Trompete) begleitet musikalisch zu Beginn das stille Gedenken an die im letzten Jahr verstorbenen Mitglieder (Monika Diehm, Martin Kratzert und Erwin Kempter).

Es folgten Grußworte von Peter Clement, Bürgermeister-Stellvertreter der SPD-Fraktion, Hannelore Sieling, Behindertenbeauftragte der Stadt Isny und Wolfgang Stockburger, als Kirchengemeinderat Vertreter der ev.Kirchengemeinde Isny. Die über 25 Jahre gewachsene Kooperation zwischen OBA und Stephanuswerk wird, so Otto Ziegler, auch zukünftig mit der Bereitstellung von Fahrzeugen, Unterstellmöglichkeit für das E-Bike-Tandem, etc. Bestand haben.

Im Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden wird deutlich, dass ein aktives Vereinsleben sowie die offenen Angebote pandemiebedingt die letzten Monate nur sehr reduziert möglich waren. Erfreulich, dass die Mitgliederzahlen mit einigen neuen Mitgliedern auf aktuell 133 Mitglieder gewachsen sind. Auf Grund der angespannten finanziellen Situation des Vereins wird der Vorstand bis zur nächsten Mitgliederversammlung einen Vorschlag für eine Erhöhung des Mitgliederbeitrages – bisher Euro 7,00 Jahresbeitrag – machen.

Seit 2020 ist der Verein Offene Behindertenarbeit Isny e.V. Mitglied im Diakonischen Werk Württemberg, ist Mitglied im Behindertenbeirat der Stadt Isny sowie im AG Teilhabe. Als Mitglied im Verein INIOS besteht auch Verbindung zu der neuen Ergänzenden-Unabhängigen-Teilhabe-Beratung (EUTB).

Ein Neustart für den Cafe-Treff freitags in der Gotischen Halle ist für Freitag, 3.September 2021 geplant. Martin Klotz mit langjähriger Berufserfahrung als Koch, zuletzt im Tagungshaus Regina-Pacis in Leutkirch tätig, hat sich erfreulicher Weise bereit erklärt, sich als aktiver Rentner für die OBA im Cafe-Treff ehrenamtlich zu engagieren. Weitere Ehrenamtliche Mithilfe wird noch gesucht. In der Aussprache wurde deutlich, dass von Vielen der wöchentliche Treffpunkt im Cafe-Treff in den letzten Monaten vermisst wurde und sich auf einen Neustart freuen.

Bertram Immler berichtet mit seiner Mutter Dietlinde Immler über ihre positiven Erlebnisse bei Ausflügen mit dem Elektro-Bike-Tandem der OBA. „Das E-bike-Tandem hat eine gute Straßenlage, mit 2 Akkus leistungsstark, wir sind bereits zwei Mal von Isny bis zum Haus Tanne im Kreuzthal geradelt, so Bertram Immler. Dietlinde Immler ergänzt: „Ich war früher immer sportlich aktiv und eine begeisterte Radlerin, so genieße ich die gemeinsamen Radltouren trotz meinen körperlichen Handicaps mit meinem Sohn sehr. Es ist auch eine willkommene Abwechslung zum Alltag im Haus Sonnenhalde und ich bekomme etwas von meiner persönlichen Freiheit zurück“, so Dietlinde Immler.

Kassenbericht:

Rechnungsprüfer Jürgen Schwarz bescheinigte in seiner Rechnungsprüfung den Rechnern Gerhard Lohs-Goeres, Hannelore Schenk und kommissarisch Otto Ziegler eine ordnungsgemäße und einwandfreie Kassenführung. Auf Antrag von Gründungsmitglied und Pfarrer i.R. Johannes Ringwald wurde die Vorstandschaft sowie die Rechner entlastet.

Vorstandswahlen:

In geheimer Wahl wurde unter der Versammlungsleitung von Johannes Ringwald mit überwältigender Mehrheit jeweils Otto Ziegler als Vorsitzender, Frank Höfle als Stellvertretender Vorsitzender, Jürgen Schwarz als Kassier und Gabriele Koeppel-Schirmer als Schriftführerin gewählt.

Um die 3 Beisitzer-Plätze war die Wahl richtig spannend. Bei 8 Kandidatinnen und Kandidaten haben sich letztendlich Helmut Rasch, Bernd Alber und Siegfried Felfernigg mit der höchsten Stimmenzahl durchgesetzt.

Als Rechnungsprüfer wurde von der Versammlung Johannes Ringwald und Elke Schottmüller benannt.

Der neugewählte Vorsitzende dankte den ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder Mina Eder, Hannelore Schenk sowie Martin Widmann mit Isny-Guildiner und Blumen für ihr Engagement im Verein. Derzeit kürzer treten muss derzeit krankheitsbedingt Gerlinde Beschler, die bisherige gute Seele des Cafe-Treffs.

Mit langanhaltendem Applaus und einem Früchtekorb mit den notwendigen Vitaminen dankte die Versammlung auch Bernd Alber für sein vielseitigen Einsatz im engeren Vorstand , aus persönlichen Gründen muss er derzeit etwas kürzer treten, wird aber dem Vorstand als Beisitzer weiter erhalten bleiben.

Bei stimmungsvoller musikalischer Unterhaltung von Helmut Wiedmann und Anita Holzmayer ging es im Anschluss der Versammlung auf der Terrasse des Kurhauses in den geselligen Teil über. Für das leibliche Wohl sorgte der Schlemmer-Express der Fa. Grubart sowie Klaus Schmider mit Pommes und Grill-Gemüse.